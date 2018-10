Milan | la Curva Sud si scaglia contro squadra e tecnico | “vergogna!”

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Sud furiosa con i calciatori ed ildel, anche Gattuso è finito nel mirino delle critiche dei tifosi dopo il derby flop, laSud alza la voce. La frangia più “rumorosa” del tifo rossonero è sempre stata al fianco dellae di Gattuso, adesso però ha deciso che è giunta l’ora di dire basta. Ieri non si è vista una, ma 11 calciatori a sé stanti che passeggiavano per il campo. LaSud ha dunque diramato un comunicato per esprimere alcuni concetti: “I derby si giocano, si lotta si combatte si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere! Ieri il nulla!!! Vergognatevi tutti!!! Da chi scende in campo a chi vi mette in campo a chi permette che tutti voi abbiate questa testa in partite del genere! Non ci sono scuse!! Abbiate rispetto dei tifosi, di tutti quelli che giorni prima non dormono per la tensione, tutti ...