Milan 1988-’89 | campione d’Europa anche contro gli errori arbitrali

lanotiziasportiva

(Di lunedì 22 ottobre 2018), stagione-’89: quando una squadra si dimostra più forte delle ingiustizie e degli. In queste poche parole si può riassumere la meritata conquistaista di tale edizione della Coppa dei Campioni. di Giuseppe Livraghi Tornato a partecipare alla “coppa dalle grandi orecchie” dopo nove stagioni d’assenza (durante le quali ne ha passate di tutti i colori, dalla retrocessione in Serie B per illecito sportivo nel 1979-’80, a quella sul campo nel 1981-’82, al rischio di fallimento nel 1986), il club rosso-nero, vincitore dello scudetto 1987-’88 grazie ad una prodigiosa rimonta sul Napoli, affronta la più importante competizione europea con l’intento di far bene, con rispetto per tutti ma paura di nessuno. Il primo turno vede gli uomini guidati da Arrigo Sacchi opposti ai bulgari del Vitosha Sofia (l’attuale Levski Sofia, che utilizzò tale nome ...