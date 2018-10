Migranti | vertice in questura a Torino | controlli al confine del Monginevro

VERTICE UE - CONTE “CONDIVISIONE DEI Migranti”/ Ultime notizie - il premier sulla manovra “No a pregiudizi” : VERTICE Ue, CONTE “Dialogo su manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Manovra : Salvini - bene vertice; avanti con dl sicurezza e Migranti : 'Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte ...

Migranti - leader distanti al vertice Ue. Divisioni anche sulla Brexit : Se l'Europa vuole esprimere una politica in materia di immigrazione vuol dire che mette a punto una strategia, rivede il regolamento di Dublino e quanto prima persegue nuovi meccanismi di gestione ...

Migranti - VERTICE UE A SALISBURGO : CONTE “RESTANO DISTANZE”/ Macron - “Paesi contro Frontex? Fuori da Schengen” : SALISBURGO, VERTICE UE sui MIGRANTI mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier CONTE "più tardiamo più rimaniamo in difficoltà". Macron attacca i populisti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:27:00 GMT)

Vertice Ue su Migranti a Salisburgo : Conte “no passi avanti”/ Sui movimenti secondari è ancora caos con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Migranti - l'Ue non si smuove : il vertice è un buco nell'acqua : Come era prevedibile, e come ampiamente scritto, il vertice europeo di Salisburgo si è rivelato un buco nell"acqua. Anzi: il rischio che diventasse una fregatura per l"Italia era alto e così è stato. Delle conclusioni del Consiglio sulle migrazioni di giugno, quando tutti i leader dell"Ue si spellarono la bocca con belle parole tipo "solidarietà" e "condivisione", non è rimasto praticamente nulla."Non abbiamo ancora fatto passi avanti per quanto ...

SALISBURGO - ‘FLOP’ VERTICE UE SUI Migranti/ Conte : “molte distanze - dubbi su utilità Frontex” : SALISBURGO, VERTICE UE sui MIGRANTI mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Salvini al vertice del Centrodestra : «Migranti? Lunedì il voto sul dl. L'Iva? Non aumenterà» : «Sul decreto migrazione non c'è nessun problema: il Cdm slitta perché fare la riunione senza premier e vicepremier mi sembrava di votarmi da solo il mio provvedimento. Il dl...

Vertice Ue - gestione Migranti e Brexit : tutte le divisioni dell'Europa : In una cena lunga oltre quattro ore alla vigilia di un Vertice informale a Salisburgo i capi di stato e di governo dei Ventotto si sono accordati per rafforzare la collaborazione con il continente ...

L'intesa impossibile al vertice europeo sui Migranti : Nelle regioni in cui la popolazione si sente colpita dall'economia globalizzata è facile pensare che i nuovi arrivati abbiano più diritti dei cittadini dimenticati dal governo. L'Europa continua a ...

L’intesa impossibile al vertice europeo sui Migranti : Dopo diversi scambi ostili, i leader europei si incontrano il 20 settembre a Salisburgo per affrontare il tema che infiamma gli animi: l’immigrazione. Leggi

Migranti - Conte : “soldi dai Paesi che non accolgono”/ Salisburgo - proposta Italia : ma il vertice Ue è un flop : Salisburgo, vertice UE sui Migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Vertice Ue a Salisburgo - Conte : soldi da chi non accoglie Migranti - : Al via il summit tra i capi di Stato e di governo dell'Unione. Ieri sera la cena tra i leader con al centro il tema dell'immigrazione: "C'è l'ipotesi di un contributo finanziario da parte dei Paesi ...

Migranti - a vertice Ue restano le distanze. Conte : 'Ipotesi contributo da Paesi non volenterosi' : Dopo oltre 4 ore di dibattito restano le distanze tra i leader Ue sulla gestione interna dell'immigrazione , mentre i 27 si sono trovati d'accordo sulla necessità di rafforzare il coinvolgimento dei ...