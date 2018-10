Migranti | Salvini | ' Resta presidio fisso della polizia a Claviere'

Migranti - la stretta di Salvini : arriva la lista di "Stati sicuri" : Il motivo è semplice: ridurre i tempi con cui vengono valutate le richieste di asilo dei Migranti in Italia. Per questo sarebbe arrivato un emendamento al dl Sicurezza, firmato dallo stesso Salvini, ...

Dalla manovra ai Migranti - Kurz e i sovranisti «nemici» di Salvini : «La Commissione europea deve respingere la manovra italiana. Non siamo disposti a pagare i debiti degli altri Stati». A stroncare così la legge di bilancio targata Lega e Cinque stelle non sono ...

Migranti Claviere - tensione Italia-Francia : poliziotti italiani al confine. Salvini invita Ministro dell'Interno francese : Teleborsa, - Sale la tensione Italia-Francia sulla questione Migranti . Dopo l'annuncio del vicepremier Matteo Salvini, in seguito ai fatti di Claviere, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il ...

Migranti scaricati - Salvini invita Castaner. E al confine vanno avanti i pattugliamenti : Il nuovo ministro degli Interni francese, Christophe Castaner, in un'intervista con JDD, ha annunciato che 'prossimamente' vorrà discutere con gli 'omologhi europei, compreso il signor Salvini' della ...

Migranti - la Francia a Salvini : "No scelte unilaterali - colloqui Ue" : Ieri sera, dopo i fatti di Claviere, la Francia ha proposto all'Italia un incontro per migliorare la cooperazione al confine. "L'Italia non e' piu' pavida - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini - rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino. Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. Segui su affaritaliani.it

Migranti - Castaner sui respingimenti : «Ne parlerò con Salvini. Le decisioni unilaterali non aiutano» : Il tema respingimenti resta caldo. Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler «discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso ...

Migranti - la Francia a Salvini : "No scelte unilaterali - colloqui Ue" : Un coordinamento fra le prefetture italiana e francese sulla gestione dei Migranti alla frontiera: questa la replica a Salvini da parte del ministro dell'interno di Parigi Christophe Castaner Segui su affaritaliani.it

