Migranti - naufragio nel mar Egeo : 2 morti/ Ultime notizie : barcone diretto a Kaos - 17 persone in salvo : Migranti, naufragio nel mar Egeo: almeno due morti. In 17 sono stati messi in salvo dalla guardia costiera di Ankara ma si temono molti altri dispersi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Naufragio Migranti nell'Egeo - due morti : ANSA, - ISTANBUL, 22 OTT - Almeno 2 persone sono morte a seguito del Naufragio di un barcone di migranti nel mar Egeo, diretto all'isola greca di Kos. Il natante, lungo circa 6 metri, è affondato ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : due morti : 9.50 Almeno due persone sono morte a seguito del naufragio di un barcone di Migranti nel mar Egeo, diretto all'isola greca di Kos. Il natante,lungo circa 6 metri,è affondato circa 50 metri al largo della costa turca di Bodrum. La guardia costiera di Ankara ha soccorso 17 persone, tra cui donne e bambini, ma due di loro sono morti in ospedale. Altri tre Migranti sono riusciti a raggiungere la costa a nuoto. Proseguono le ricerche di eventuali ...

Migranti - naufragio nell'Egeo.Nove morti : 16.07 Sarebbero morti almeno 6 Migranti nel Mar Egeo, al largo della costa turca di Smirne, nel naufragio di un gommone sul quale viaggiavano, diretti verso la Grecia, una trentina di profughi, che risultano dispersi. E' stata tratta in salvo una donna ed è stata lei a raccontare quanti fossero sull'imbarcazione. Sono in corso le ricerche dei naufraghi.

Migranti - cosa è successo nel naufragio del 3 ottobre 2013 : In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", alla marcia di Lampedusa per commemorare le 368 vittime del naufragio di 5 anni fa, non era presente nessun rappresentante del governo. Il sindaco Totò Martello: "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto".Continua a leggere

Lampedusa - 5 anni fa il naufragio che costò la vita a 368 Migranti - : Il 3 ottobre 2013 centinaia di persone, quasi tutte eritree, morirono annegate a meno di un chilometro dall'Isola dei Conigli dopo il rovesciamento del barcone su cui viaggiavano. È ancora una delle ...

Migranti - nuovo naufragio nel Merditerraneo : Almeno 34 persone sarebbero morte a largo del Marocco. Il barcone trasportava 60 Migranti. Ispi: a giugno impennata di morti in mare, 8 al giorno -

Dramma Migranti : cento annegati dopo naufragio nel Mediterraneo - anche venti bambini : La denuncia di Medici senza frontiere che riporta il Drammatico racconto dei superstiti della tragedia, soccorsi dalla guardia costiera libica riportarti nel Paese nordafricano. I migranti erano partiti dalla Libia a bordo di due gommoni con oltre 160 persone ciascuno ma entrambi hano avuto una avaria e si sono bloccati poi uno ha iniziato a sgonfiarsi.Continua a leggere

Migranti - naufragio con oltre 100 morti in in Libia. Tra le vittime bambini di 17 mesi : Libia - oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere , riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla ...

Migranti : oltre 100 morti in un naufragio in Libia : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia ...

Migranti - Msf : oltre 100 morti in naufragio in Libia. Anche 20 bambini - : Medici Senza Frontiere riporta alcune testimonianze dei sopravvissuti soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms il 2 settembre: "Quando i soccorritori sono arrivati, il gommone era ...

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni. “Superstiti subito chiusi in campi di detenzione” : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Migranti - Msf : 'Oltre 100 morti in naufragio al largo della Libia' : Oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia ...

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni : tra loro 20 bimbi. Fatto ricostruito dai superstiti : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...