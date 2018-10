Migliaia di migranti sfidano Trump e marciano verso gli Stati Uniti

Migliaia di migranti verso Usa : ANSA, - WASHINGTON, 20 OTT - "Questo Paese non li vuole": così Donald Trump nel corso di un comizio in Arizona si è detto determinato a fermare la carovana di Migliaia di immigrati che partita dall'...

Migliaia di migranti in marcia sul ponte tra Guatemala e Messico : Migliaia di honduregni hanno formato una "carovana", e sono arrivati fino in Guatemala, dove si sono uniti ad altri...

Il Messico blocca Migliaia di migranti honduregni verso gli Usa : Un"ondata migratoria senza precedenti, tutta diretta verso gli Stati Uniti. Ecco la previsione della grave crisi umanitaria che sta accadendo in queste ore nel confine tra Guatemala e Messico e che proseguirà senza sosta anche nei prossimi mesi.Più di quattromila persone provenienti dall"Honduras hanno lasciato il proprio paese con la speranza di entrare negli Stati Uniti per vivere il sogno americano. Ma, attualmente, questi migranti honduregni ...

Migranti - Migliaia in piazza in Europa per l'Aquarius : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano - Migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Libia - Onu : raggiunto accordo. A Tripoli scatta la tregua : Migliaia di migranti in fuga : Dopo nove giorni di combattimenti a Tripoli, almeno sessanta morti tra cui donne e bambini e oltre 160 feriti, le milizie libiche hanno raggiunto un accordo per deporre le armi. Una tregua - che ora...

Orban-Salvini - l'asse contro i migranti "risveglia" l'opposizione : Migliaia in piazza : L'incontro tra i leader sovranisti a Milano ("Una svolta è vicina per l'Europa" dicono Salvini e Orban) è stato il primo...