Meteo | crollano le temperature | forti nevicate in atto sull'Appennino - FOTO

Previsioni Meteo Calabria e Sicilia : weekend all’insegna dell’instabilità - domenica sera irrompe il maestrale e crollano le temperature : Continua ad imperversare il maltempo tra Calabria e Sicilia, con forti temporali nel basso Tirreno e piogge sparse nelle zone interne della Calabria. Le Previsioni Meteo per il weekend non sono particolarmente incoraggianti: l’estate continua a singhiozzare, e sembra già essere arrivata ai titoli di coda pur non essendo mai decollata davvero. E’ stata una stagione eccezionalmente piovosa sin dal mese di Giugno, e non ci sono state ...