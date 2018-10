Melanoma | con l’immuno-oncologia il 54% dei pazienti è vivo a 4 anni

Melanoma vaginale - come riconoscerlo. I sintomi : Il cancro vaginale primario rappresenta il 3% dei tumori del sistema riproduttivo femminile e dall’1 al 2% di tutti i tumori maligni femminili. La vagina, però, può anche essere colpita dal Melanoma, cioè quel tumore che prende origine dai melanociti, cellule presenti nello strato superficiale della pelle (epidermide) e in altri tessuti come, per esempio, le mucose e parti dell’occhio. Il più famoso Melanoma è senza dubbio ...

Melanoma : l’Europa approva la combinazione encorafenib e binimetinib in pazienti con mutazione del gene BRAF : La Commissione Europea (EC) ha approvato la commercializzazione di encorafenib e binimetinib in combinazione per il trattamento di pazienti adulti con Melanoma inoperabile o metastatico con mutazione BRAFV600 determinata con test validato.1,2 La decisione della Commissione Europea sarà valida per tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea e per Liechtenstein, Islanda e Norvegia. “Siamo molto lieti di annunciare che i pazienti europei con ...

Un vaccino contro il Melanoma efficace nel 100% dei casi - per ora nei topi - : Un nuovo vInsieme ad un'immunoterapia specifica, questo vaccino sperimentale stimola il sistema immunitario guidandolo contro il melanoma