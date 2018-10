Melanoma avanzato | la combinazione di nivolumab e ipilimumab dimostra benefici duraturi

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Bristol-Myers Squibb ha annunciato oggi i risultati a quattro anni dello studio clinico di fase III CheckMate -067 – il più lungo follow-up fino ad oggi – che continua are uno di sopravvivenza durevole e a lungo termine con ladiin prima linea, rispetto ain monoterapia, in pazienti con. Con un follow-up minimo di 48 mesi, i tassi di sopravvivenza globale a 4 anni per lasono pari al 53%, mentre per la monoterapia disono pari, rispettivamente, al 46% e 30%. In aggiunta, la percentuale di pazienti che hanno avuto una risposta completa è ulteriormente aumentata, con tassi di risposta completi del 21% per ladi, del 18% perin monoterapia e del 5% perin monoterapia. Inoltre, i ...