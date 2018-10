McDonald’s lancia in Giappone le patatine fritte alla carbonara

gqitalia

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Doveva succedere, lo avevamo previsto, lo avevamo temuto, e infatti è successo. Dopo il lancio a inizio anno dellecon salsa al ragù, che avevano fatto sgranare gli occhi (un po’ meno la bocca) a noi italiani, ora la divisionese di McDonald’s ha deciso di proseguire con il suo personalissimo “omaggio”tradizione tricolore,ndo le nuoveFries. Già, proprio così,. Inutile pensare anche solo per un istante che si tratti di una riproposizione fedele della ricetta originale. La salsa in questione, infatti, non vede neanche lontanamente la presenza di uova, e qui, forse forse, scappa persino un sospiro di sollievo. La“made in McDonald’s Japan” è infatti un curioso mix di tre formaggi non meglio identificati, cubetti di bacon, sale e pepe. Insomma, unaper nulla, nella ...