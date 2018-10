' Maxi - La serie' | da domani su Rai Storia il grande processo alla mafia | trailer

Ribaltone in Serie A - in arrivo Maxi-penalizzazione che può stravolgere la classifica : Serie B a 22 squadre e Serie C a 60 - la sentenza ed i ripescaggi [DETTAGLI] : Quasi come lo scandalo Calciopoli. Il calcio italiano negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con diversi scandali ma quello che è successo negli ultimi mesi e quello che succederà nelle prossime ore rischia veramente di essere ricordato per tanto tempo. Serie A, Serie B, Serie C, pronti clamorosi ribaltoni a campionati già iniziati oppure a tornei ormai imminenti. Partiamo dal massimo campionato italiano. Dopo una Serie di rinvii ...