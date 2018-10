Maurito | un diavolo vero più forte della Var Higuain diavolo spento

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Centravanti vita dura. Ma questo lo sapevano già.non dimenticherà il primo derby, passato nell'attesa come fosse nel deserto dei Tartari. Invece Icardi Sentenza al minuto 92. E sono follie e apoteosi interiste. Un gol da fuoriclasse del gol che fa risultato e magari ti racconta qualcosa sul futuro. Testolona d'oro per i pianti rossoneri e le gioie nerazzurre. Che ci volete fare, questo è il derby. Una partita che porta buoni frutti alche il segno l'avrebbe lasciato anche prima se. Se poi ci si mette la Var, e magari il vizietto del fuorigioco, aggiungete i pali che suonano sentenze, finisce che lo stato di esaltazione ti manda allo stadio di depressione.Stadio appunto come San Siro, derby di Milano: non bastano le fantastiche coreografie a dirti che questo è match da mozzare il fiato. Si, magari le difese ci provano: ma quelle più che altro ti fan venire il fiato ...