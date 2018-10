Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma | ' I film italiani mi hanno cambiato la vita'

Il film da vedere sabato 15 settembre : Silence - di Martin Scorsese [PRIMA TV ASSOLUTA] : In prima tv assoluta, arriva su Rai 3 uno degli ultimi, intensi, lavori del grande Martin Scorsese: il film da vedere stasera, 15 settembre, è Silence, profonda e riflessiva visione sul rapporto uomo – Dio, in un periodo storico caratterizzato da violente persecuzioni religiose. film da vedere, 15 settembre: Silence, con Liam Neeson, in prima tv assoluta Rai Il film consigliato per la serata, Silence (2016) sarà trasmesso da Rai 3 in prima ...