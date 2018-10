Marte | scoperta storica | nell’acqua del Pianeta Rosso c’è abbastanza ossigeno per

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Uno studio del California Institute of Technology (Caltech) pubblicato sul Nature Geoscience, ha rilevato che nell’acqua salata che si trova nel sottosuolo dic’èsufficiente per ospitare la vita. Secondo la ricerca condotta dal gruppo di Vlada Stamenkovic l’potrebbe sostenere la vita di microrganismi e animali più complessi, come spugne. Finora si riteneva che fosse impossibile la presenza di forme di vita in grado di respiraresul, perché l’atmosfera è poverissima di tale gas: i risultati dello studio implicano il fatto che sulsussistano le condizioni per ospitare microrganismi il cui metabolismo è basato sull’, perché trovano il gas disciolto nell’acqua salata. I ricercatori sono giunti alle suddette conclusioni calcolando la quantità diche può essere disciolto ...