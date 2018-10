Marte | gli scienziati | “Nell’acqua c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita”

Marte - nell’acqua c’è ossigeno sufficiente alla vita : gli Usa confermano lo studio italiano : I risultati di una ricerca del California Institute of Technology conferma i dati raccolti dagli studiosi italiani

La manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già Martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Previsioni Meteo - conferme sul forte maltempo di Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre al Sud : gli ultimi aggiornamenti : 1/14 ...

Lombardia : Martedì in consiglio risoluzione per sicurezza infrastrutture : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Torna a riunirsi martedì 23 ottobre il consiglio regionale della Lombardia convocato dal presidente Alessandro Fermi dalle ore 10 alle ore 18. In apertura dei lavori saranno discussi la proposta di atto amministrativo e il relativo progetto di legge per la fusione del C

CONFERENZA STAMPA - Martedì 23 ottobre alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione del 'Wbc Day', giornata dedicata a incontri di pugilato 19-10-2018 / Giorno per giorno Martedì 23 ottobre 2018 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...

Rc auto - Garavaglia (Lega) : “Norma mai vista né condivisa”. M5s : “Discussa con loro e inviata Martedì mattina” : Subito dopo le scintille sulla pace fiscale con tanto di scudo per il riciclaggio, a provocare un nuovo attrito tra gli alleati di governo è l’annuncio di provvedimenti sulla Rc auto inserito nel decreto per la deburocratizzazione. Il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, a cui è stato chiesto di commentare il rischio di aumenti dei costi per gli automobilisti del Nord, ha sostenuto che si tratta di “una norma mai vista, né ...

Gli scienziati vanno su Marte grazie alla mixed-reality : Poter camminare su Marte per osservare da vicino i suoi rilievi e le rocce senza spostarsi di un millimetro dal proprio laboratorio: da oggi gli scienziati possono farlo, con l’aiuto di un semplice visore per la mixed-reality. E possono farlo anche assieme, dandosi appuntamento per un meeting “lassù”. Succede grazie a OnSight, un software appositamente creato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa per Microsoft HoloLens, che riproduce ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di Martedì 16 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (16 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 16 ottobre. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Gli Anunnaki Colonizzarono anche Marte? : Gli Anunnaki Colonizzarono anche Marte? Gli Anunnaki e Marte hanno da sempre suscitato curiosità e stimolato la fantasia di molti di noi. Fin dai tempi delle prime osservazioni astronomiche del 1600 chi si è approcciato all’osservazione del pianeta rosso non ha potuto fare a meno di sentire una certa “famigliarità” con esso un legame. Il primo ad osservare Marte al telescopio fu Galileo nel 1610. In quell’anno Marte fu ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di Martedì 9 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (9 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Terza giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i risultati, i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 9 ottobre: Tiro a segno, pistola 10 m femminile 1. Manu Bhaker (India) 2. Iana Enina (Russia) 3. Nino Khutsiberidze (Georgia) Clicca qui ...

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara Martedì 9 ottobre. Programma - orari e tv : martedì 9 ottobre è in Programma la terza giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di martedì 9 ottobre alle Olimpiadi ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 9 ottobre 2018 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Presentazione della mostra con pubblicazione del volume 'Infine la vita' 08-10-2018 / Giorno per giorno Martedì 9 ottobre 2018 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...

Programmi TV di stasera - Martedì 2 ottobre 2018. Su Rai2 Stasera tutto è possibile. Tra gli ospiti Bianca Guaccero e Valentina Persia : Amadeus Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 – Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2017, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Prodotta in Italia. Notte degli errori: Bruno è ancora una volta alle prese con vecchi casi rimasti irrisolti. Ma c’è anche un altro caso, questo sì vicino e bruciante, da risolvere: l’omicidio avvenuto in circostante misteriose di Enrico, l’amico commissario ...