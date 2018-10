Marquez | una delle mie stagioni migliori

Marquez - cinque titoli per la storia : "Felice ma mi manca una fidanzata" : Motogp: in Giappone il fuoriclasse spagnolo si prende la gara e il titolo mondiale. L'omaggio dei rivali. Tecnica e follia: a 26 anni è il giovane più forte di tutti i tempi personaggio La vita e le ...

Perchè Neymar e Bruna Marquezine si sono lasciati? Le motivazioni della modella : “troppo odio tra noi” : Bruna Marquezine chiarisce i motivi della rottura con Neymar, non c’entra la politica nell’addio tra il calciatore del PSG e la modella brasiliana Dopo che giovedì Bruna Marquezine aveva annunciato la fine della storia d’amore tra lei e Neymar, tante erano state le ipotesi avanzate dalla stampa sui motivi dell’addio tra i due. La modella brasiliana e il calciatore del Psg solo poco tempo fa erano apparsi così ...

Dal possibile matrimonio all’addio : Neymar e Bruna Marquezine si sono lasciati! : Bruna Marquezine annuncia la rottura con Neymar, la modella ed il calciatore del PSG si sono lasciati: le dichiarazioni della bellissima brasiliana Il gossip aveva ipotizzato un imminente matrimonio, invece tra Bruna Marquezine e Neymar è finita. La storia d’amore che ha fatto sognare i romantici tra i due brasiliani è giunta al capolinea per una decisione del calciatore del PSG. Ad annuncialo la stessa Bruna, che alla rivista ...

MotoGp - Dovizioso spiazza tutti : “vedere Marquez esultare in quel modo è una soddisfazione…” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo il Gp della Thailandia, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua prestazione Sorpasso al cardiopalma con vittoria finale per Marc Marquez che, negli ultimi metri del Gp di Thailandia, supera con la sua Honda la Ducati di Andrea Dovizioso conquistando la vittoria sul tracciato di Buriram. Terzo posto per un sorprendente Maverick Vinales, riuscito a tenere dietro l’altra Yamaha di Valentino ...

MotoGp - Marc Marquez in pole anche in Thailandia - Rossi sfortunato a solo 11 millesimi : Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Con il tempo di 1.30.088, lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi di appena 0.011 ...

Muay ‘Thai’ Marquez - una mossa che vale la pole a Buriram. Splendido secondo posto di Rossi : Marc Marquez mostruoso nelle qualifiche del Gp della Thailandia: valentino Rossi perde la pole per soli 11 millesimi E’ arrivato il momento delle qualifiche! Tanto spettacolo in pista sul circuito Chang di Buriram: i piloti della categoria regina si sono sfidati per le migliori posizioni della griglia di partenza del primo storico Gp della Thailandia. Il poleman è uno strepitoso Marc Marquez, passato dalla Q1 a causa di una caduta in ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

MotoGp – Marquez smentisce Jarvis : Marc su una Yamaha in Thailandia [GALLERY] : Marc Marquez smentisce Lin Jarvis: lo spagnolo della Honda in sella ad una Yamaha in giro per Bangkok Marc Marquez è stato protagonista ieri di un evento a Bangkok, in vista del weekend di gara del Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha girato per le strade della capitale thailandese vestito come se dovesse scendere in pista, con la sua tuta e il casco, guidando la sua moto, ma anche divertendosi alla guida del tipico tuk-tuk. I ...

MotoGp – Pace fatta tra Lorenzo e Marquez? Una telefonata placa gli animi : “Marc mi ha chiamato” : Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno ‘fatto Pace’ dopo la caduta di ieri del maiorchino della Ducati e il duro sfogo contro il suo futuro compagno di squadra?” La caduta di ieri al Gp di Aragon, ha fatto infuriare Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un brutto highside nella gara spagnola di ieri, alla prima curva del Motorland che lo ha mandato immediatamente al tappeto, causandogli una ...

MotoGp – Caduta Lorenzo - Jorge è una furia! Il ducatista punta il dito contro Marquez : “colpa sua!” : Jorge Lorenzo è una furia: le accuse del maiorchino della Ducati dopo la Caduta alla prima curva del Gp di Aragon Domenica di gara amarissima per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di una brutta Caduta alla prima curva del Gp di Aragon. Il ducatista, dopo aver conquistato ieri la pole position sul circuito del Motorland, ha terminato troppo presto la sua gara ad Aragon: trasportato subito al centro medico, il ...

MotoGp – Marquez tra verità e sogni ad Aragon : “dopo il warm up ho avuto una discussione con HRC” : I segreti di Marc Marquez: la vittoria di Aragon e i conti per la vittoria del titolo Mondiale, le parole del leader della classifica piloti dopo la gara spagnola Favolosa vittoria di Marc Marquez oggi davanti al suo pubblico al Motorland. Lo spagnolo della Honda allunga in classifica su Andrea Dovizioso, portandosi a 72 punti di vantaggio, grazie al successo al Gp di Aragon. Una gara spettacolare, con un duello al cardiopalma con Andrea ...

Aragon intitola una curva a Marquez : ''Aragon è uno dei miei circuiti preferiti e oggi abbiamo cominciato bene con una curva intitolata con il mio nome, sarà particolare percorrerla''. Marc Marquez affila le armi in vista del Gran Premio ...

