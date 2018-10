Mariah Carey | il 16 novembre nuovo album ' Caution'

Mariah Carey - il 16 novembre nuovo album : ANSA, - ROMA, 22 OTT - Mariah Carey, che ha appena pubblicato il brano "The Distance" feat. Ty Dolla $ign, ha annunciato l'uscita del nuovo album "Caution", il quindicesimo della sua carriera, ...

Camila Cabello : la standing ovation per Mariah Carey agli AMAs che forse ti sei perso : Adoriamo <3 The post Camila Cabello: la standing ovation per Mariah Carey agli AMAs che forse ti sei perso appeared first on News Mtv Italia.

Mariah Carey ha pubblicato l’inedito “GTFO” : ecco cosa vuol dire il titolo : She's back The post Mariah Carey ha pubblicato l’inedito “GTFO”: ecco cosa vuol dire il titolo appeared first on News Mtv Italia.

Mariah Carey dimagrita 22 Kg : ecco come ha fatto : Mariah Carey è dimagrita oltre 20 kg e oggi è così cambiata che i fan stentano a riconoscerla. A 48 anni la popstar ha deciso di usare un’inedita arma contro i chili di troppo, sfoggiando una nuova silhouette. Su Instagram la Carey ha postato le foto che la ritraggono sorridente, con indosso un abito costellato di brillantini, che mette in evidenza il fisico visibilmente più magro. Costantemente in lotta con la bilancia, la diva ha seguito ...

Dimenticate questa Mariah Carey. A 48 anni si è operata : adesso è cosi (sbam) : A 48 anni e dopo altalenanti periodi a combattere con la bilancia, Mariah Carey ritrova il sorriso e un sex appeal invidiabile. Merito di un bypass gastrico, che ha permesso alla diva americana di perdere ben 22 chili. La cantante, che negli ultimi tempi era finita nel mirino del web per le sue forme burrose, è apparsa in una veste diversa, mano nella mano con il suo toyboy Bryan Tanaka: visibilmente dimagrita, ha mostrato un fisico da ...

Mariah Carey irriconoscibile dopo un intervento chirurgico - ha perso 22 chili : ... ma con evidenti chili di troppo, inoltre nel 2016 in occasione della promozione del docufilm sulla sua vita, Il Mondo di Mariah, aveva svelato di nutrirsi soltanto di salmone e capperi.

Mariah Carey mostra il nuovo fisico dopo aver perso 22 chili : Come sempre, meravigliosa The post Mariah Carey mostra il nuovo fisico dopo aver perso 22 chili appeared first on News Mtv Italia.