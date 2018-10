Marc | il sorriso che riscrive la storia del Motomondo

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Marquez, l'uomo dei record. Sette titoli mondiali vinti a soli 25 anni e 246 giorni, ben cinque in MotoGp, di cui gli ultimi tre consecutivi. Basterebbe questo per elevare la stella dello spagnolo nel firmamento del Motomondiale. Neppure Valentino, che conquistò il suo quinto titolo iridato a 26 anni e 221 giorni, era arrivato a tanto. Inevitabile è il paragone con il Dottore, che come Marquez proprio a Motegi dieci anni fa centrava il Gp e l'ottavo Mondiale. Dieci anni dopo, invece, per il Dottore l'umore è sotto i tacchi al termine di una gara chiusa ai piedi del podio anche per le cadute dei diretti avversari. A maggior ragione ora che il catalano ha raggiunto il settimo livello come Phil Read e John Surtees e il prossimo obiettivo è proprio quello di eguagliare e superare Valentino anche nel computo dei titoli iridati, lui che si trova al terzo posto all-time con Mike Hailwood ...