Manuel Careddu | ucciso con colpi di piccone alla testa Ultime notizie autopsia | non è

Manuel Careddu - l'autopsia conferma : ucciso con colpi di piccone alla testa : A compiere le analisi sul corpo del 18enne di Macomer è stato lo stesso medico legale dei casi di Cogne e Garlasco. Dalle intercettazioni, intanto, emerge come i cinque indagati avessero pensato nei minimi dettagli il piano per l'omicidio

Manuel Careddu - l’autopsia : “Morto per i colpi alla testa - cranio fratturato in più punti” : l’autopsia sul corpo del diciottenne di Macomer (Nuoro) Manuel Careddu è stata effettuata da Roberto Testi, super perito che in passato ha lavorato sull'omicidio di Cogne, quello di Simonetta Cesaroni e quello di Garlasco. L’esame ha confermato che la morte del giovane è avvenuta per i colpi ricevuti in testa, aveva il cranio fratturato in più punti.Continua a leggere