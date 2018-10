Manovra - Italia risponde a lettera Ue : Conte-Tria “inaccettabili pregiudizi”/ Kurz “Commissione la bocci” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:56:00 GMT)

Manovra : Conte - abbiamo spiegato all' Ue gli obiettivi - pronti a confronto : Nella lettera alla Commissione europea sulla Manovra "abbiamo anticipato le ragioni per cui abbiamo impostato la Manovra in questi termini, spiegato la direzione e gli obiettivi ma siamo disponibili a sederci a un tavolo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. "Se un Commissario europeo dice che la Manovra è da respingere ancora prima che venga scritta la lettera ...

Conte : Manovra impostata ma pronti a dialogo con Ue. Kurz : Bruxelles la bocci : Poche ore prima che Tria inviasse la lettera a Bruxelles, la Commissione europea ha ribadito le sue perplessità sulla manovra 2019. Il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha messo in evidenza, in un'intervista a France Iter, che il governo italiano fa previsioni di crescita che «nessun economista fa...

Manovra - Conte alla Stampa estera : “Siamo in Ue - non mettiamo in dubbio commissione. Disponibili a dialogo” : “Si era parlato di condono, capitali stranieri che tornavano dall’estero: no. La norma è più precisa e consente di integrare a chi ha fatto già una dichiarazione per il 30% di quanto già dichiarato fino a 100mila euro per anno, pagando un 20%”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la Stampa estera. “Abbiamo ribadito nella lettera che è stata spedita poco fa che noi siamo assolutamente in Europa, ...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023. Grillo sul palco con la "manina". Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023 Diretta. Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. «Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : “Spiegheremo la Manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

Manovra - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Manovra - Conte : no scudi capitali esteri : 17.48 "Abbiamo raggiunto un pieno accordo e approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva". Così il premier Conte, dopo il Consiglio dei ministri. "Non ci interessa offrire scudi per capitali generati all'estero" e il decreto "non contiene alcuna causa di non punibilità", spiega Conte.La "dichiarazione integrativa riguarderà il 30% in più a integrazione di quanto dichiarato, con il tetto massimo di 100 mila euro per ciascun anno di ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su Manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...