Manovra | Tria alla Ue | ' Interverremo se deficit andrà oltre le stime'

Tria risponde all'Ue sulla Manovra : "Decisione difficile ma necessaria" : Le parole forse più rilevanti per l'Ue sono quelle che Giovanni Tria scrive nell'ultimo capoverso della lettera di risposta ai rilievi della Commissione europea sulla manovra: "Il posto dell'Italia è in Europa e nell'area euro". La comunicazione è arrivata, puntuale, intorno a mezzogiorno. Tria ha spiegato ai commissari europei le ragioni che hanno portato l'esecutivo Lega-M5s a mettere a punto una manovra non in linea con ...

Manovra. Tria : non a rischio stabilità finanziaria Italia e Ue : "Il Governo Italiano è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di stabilità e crescita": lo dice il Ministro dell'Economia ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

Manovra - lettera a commissari Ue. Tria : “Non è a rischio la stabilità finanziaria europea” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, spiegando che "il governo precede di discostarsi dal sentiero di aggiustamento strutturale nel 2019 ma non intende espandere ulteriormente il deficit strutturale nel biennio successivo e si impegna a ricondurre il saldo strutturale verso l'obiettivo di medio termine a partire dal 2022".Continua a leggere

La lettera di Tria all'Europa : ?"La Manovra non cambia" : Il governo non fa passi indietro. Nonostante la durissima lettera ricevuta dall'Europa in cui sostanzialmente viene smontata la manovra dell'esecutivo, il ministro del Tesoro, Giovanni Tria risponde alla missiva di Moscovici confermando tutta la linea della legge di Bilancio che verrà portata avanti dall'esecutivo. La lettera inviata a Bruxelles con le risposte ai rilievi dell'Unione Europea è abbastanza chiara: nessuna retromarcia. "Il Ministro ...

Manovra - la risposta di Tria alla Ue : «Fuori dal Patto per aiutare gli italiani più svantaggiati» : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana»...

Manovra - Tria in minoranza : no M5S e Lega ad abbassare il 2 - 4% : ... e di fronte alla lettera della Commissione europea al Governo per la 'deviazione senza precedenti' della Manovra di bilancio italiana dai parametri europei, ieri il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Allarme degli industriali : "La Manovra va cambiata Il tempo sta scadendo" : E mo' basta. Si ferma sulla punta della lingua, il moto d'insofferenza del salernitano Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Ma il senso della strigliata al governo, a margine del 33.mo convegno dei giovani imprenditori a Capri, non può essere frainteso. Investe l'intero modo di procedere degli inopinabili alleati in gialloverde, il loro mondo che fa della disintermediazione l'ariete che sfonda ogni certezza e magari usa come alibi le ...

Confindustria ha chiesto di nuovo al governo di cambiare la Manovra : La manovra va corretta, rafforzando la crescita: il problema non è tanto lo sforamento del deficit e l'abbassamento del rating deciso da Moody's , che 'era nelle cose', ma vincere la sfida dello ...

Manovra - Confindustria : il governo la corregga : La scure di Mooody's sul rating dell'Italia, ora a un passo dal livello 'spazzatura', e la lettera di richiamo della Commissione europea devono portare il governo 'evidentemente a correggere' la ...

Manovra - Confindustria : il governo la corregga : La scure di Mooody's sul rating dell'Italia, ora a un passo dal livello 'spazzatura', e la lettera di richiamo della Commissione europea devono portare il governo 'evidentemente a correggere' la ...

Confindustria : 'Il governo corregga la Manovra - la sfida dev'essere sulla crescita' : Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, 'cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il ...

Confindustria. Dopo Moody's correggere la Manovra o la partita è persa : Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, 'cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il ...

Crozza-Moscovici : “Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pasticceria di Avignone” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? “Tout quant”. E definisce “un capolavoro, una Monna Lisa” la manovra del Burkina Faso rispetto a quella ...