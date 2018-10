Manovra | spread apre in calo | sotto i 300 punti Piazza Affari in rialzo

La Manovra è ancora aperta : se lo spread sale si cambia : «Non ci sono ancora le condizioni politiche». La riflessione nella maggioranza sulla manovra è solo all'inizio. Giovanni Tria ha allargato le braccia al termine del consiglio...

Manovra - declassamento Moody's alla prova dei mercati e spread : Roma, 21 ott., askanews, - Occhi puntati alla riapertura dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a ...

Manovra - Giorgetti : 'Con lo spread così alto a rischiare sono le banche' : A mio giudizio il ministro dell'Economia deve avere anche la possibilità di calibrare i flussi di uscita e, come ha detto il ministro Savona, fare il punto trimestralmente o anche in tempi più ...

Manovra & MERCATI/ La vera causa della danza dello spread : Lo scontro tra Ue e Italia sulla MANOVRA prosegue e le conseguenze si vedono anche sui MERCATI. Lo spread si muove, ma non per ragioni economiche.

Leopolda al via - Renzi presenta la contro-Manovra di Padoan : "Così lo spread e le tasse calerebbero" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. Renzi al governo: "Fermatevi, vostra incompetenza mette in pericolo Italia". E poi l'affondo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Manovra - spread a 400 : i timori del governo e i primi segni di contagio : I segnali dai mercati sono negativi per l'Italia. Per la prima volta dopo cinque mesi sono emersi i chiari sintomi di contagio finanziario dal debito pubblico italiano verso economie solitamente più ...

Manovra - Bankitalia : incertezza nei mercati finanziari. Spread sale - PIL rallenta - : Secondo il bollettino di via Nazionale negli ultimi tre mesi si registra una crescita, ma è solo dello 0,1%. Molti dall'estero hanno deciso di vendere i titoli italiani. Per quanto riguarda la Manovra,...

Manovra - spread a 335 punti Piazza Affari maglia nera Ue : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it

Manovra - spread oltre 330 punti Piazza Affari giù dopo l'Ue : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". --Piazza Affari in rosso e vendite sul mercato secondario per i titoli di Stato italiani (anche sulle scadenze più brevi) all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il ...

