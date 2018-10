Manovra | replica Tria all' Ue | ' Interverremo se i rapporti deficit Pil e debito Pil vanno

Salvini replica all’Ue : “Non rompa le scatole e ci lasci lavorare - Manovra non si tocca” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, replica immediatamente alla lettera inviata dalla Commissione Ue che prevede una sostanziale stroncatura della legge di bilancio italiana: "Questa manovra non si tocca. Un messaggio ai signori di Bruxelles, per dire: per l'Italia decidono gli italiani, non rompeteci le scatole, lasciateci lavorare".Continua a leggere