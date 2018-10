Manovra |  Moscovici | potremmo chiedere all' Italia un nuovo documento

agi

(Di lunedì 22 ottobre 2018) "La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell'è al cuore della zona euro, non all'esterno”. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in un'intervista alla radio francese, France Inter. Moscovici ha spiegato che “quello che conterà è lo spirito” della risposta del governono, in particolare “se si iscrive o no nello spirito comune e nelle regole europee”. “Quando sono andato a Roma è per porre domande, e ne ho ancora” sul deficit strutturale, il debito e le previsioni di crescita, ha sottolineato il commissario. Secondo Moscovici, “il deficit strutturale è troppo elevato” perché “uno scarto di circa 1,5 punti non è mai accaduto da quando abbiamo il Patto di ...