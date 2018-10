Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

Manovra - Moscovici : l’Italia faccia la sua politica rispettando le regole : «l’Italia può fare la propria politica di bilancio, ma rispettando delle regole comuni, come fanno tutti i Paesi da 10 anni. È quello che si fa quando si appartiene alla zona euro». Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a France Inter. «Quando sono andato a Roma non è stato per annunciare decisioni, ma per...

Bruxelles pronta a bocciare la Manovra italiana : l’Italia uscirà dall’euro? : Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana: l’Italia uscirà dall’euro? di Cesare Sacchetti Nella giornata di ieri giungono le parole del commissario UE al bilancio, Guenther Oettinger, che in maniera perentoria annuncia che l’UE respingerà la manovra italiana prima ancora di esaminarla nei contenuti. Poi il commissario, già noto in Italia per la famigerata frase sui “mercati che insegneranno a votare agli italiani”, ingrana una brusca ...

Manovra - che cosa c’è scritto nella lettera dell’Ue all’Italia : (Il ministro dell’Economia Giovanni Tria) La Commissione europea ha indirizzato una lettera all’Italia per chiedere chiarimenti sulla Manovra, assegnando a Roma il termine di lunedì 22 ottobre a mezzogiorno per rispondere. Alle polemiche che la Manovra ha suscitato in patria, si aggiungono ora le critiche dell’Europa politico-economica. nella lettera (qui nella versione integrale) indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni ...

Manovra - Moscovici : “Deficit al 2 - 4% desta preoccupazione all’Europa - ma non siamo contro l’Italia” : “Con la nostra lettera chiediamo al governo che la Manovra si avvicini alle regole europee, perché non può restare al 2,4% di deficit e con uno scarto del deficit strutturale di un punto e mezzo. Questo non è possibile. Chiediamo una correzione”. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, dopo l’incontro col ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Il commissario ha presentato le domande che ...

La lettera Ue all’Italia sulla Manovra : “Inadempienze gravi - deviazione da regole senza precedenti” : La Commissione europea ha inviato all'Italia la lettera con le critiche mosse al progetto di bilancio presentato dall'Italia: per Bruxelles c'è una "deviazione senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e di crescita", configurandosi così una "inadempienza particolarmente grave" delle regole europee.Continua a leggere

La Commissione Ue all’Italia : “Nella Manovra una deviazione senza precedenti” : «Le dimensioni della deviazione sono senza precedenti nella storia del Patto di Stabilità». Lo scrivono Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis nella lettera che il commissario francese ha consegnato oggi al ministro Giovanni Tria durante la sua visita a Roma e resa nota a mercati chiusi. Il documento di due pagine quantifica «un gap pari all’1,5% de...