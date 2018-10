Manovra | le «riforme» con cui l’Italia punta a convincere l’Ue

Conte : Manovra 'molto bella'. Merkel 'favorevolmente colpita da riforme' : È articolata, è una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse di tutto il Paese, …, Confido in un ...

"Riforme - Merkel impressionata" Manovra : l'endorsement di Berlino : La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, "e' stata molto attenta, impressionata dal pacchetto di riforme strutturali che stiamo realizzando in Italia. E da questo punto di vista siamo d'accordo che la linea deve essere quella del dialogo costruttivo Segui su affaritaliani.it

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la Manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Manovra - TERMINATO VERTICE GOVERNO : CONTE - "RIFORME DAL 2019"/ Ultime notizie Def - Salvini "confermiamo linea" : MANOVRA, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale VERTICE Mattarella-CONTE, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:56:00 GMT)

Manovra - governo fermo su 2 - 4%. Conte : 'Riforme già nel 2019' | : "Sarà razionale e coraggiosa" afferma il premier al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Confermiamo il 2,4% e si punta a una diminuzione del debito negli anni successivi", dice Di Maio. E aggiunge: "...

Italia : Conte - confermiamo linea Manovra - riforme già dal 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vertice sulla Manovra - Conte : "Confermiamo la linea - riforme già dal 2019" : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. E un nuovo Vertice sulla manovra, a quanto si apprende, è previsto domani mattina a Palazzo Chigi. La composizione ...

Vertice sulla Manovra - Di Maio 'Deficit resta al 2 - 4 - debito giù con tagli agli sprechi'. Conte 'Riforme già nel 2019' : ... Antonio Tajani, e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, da alcuni considerato una sorta di ministro dell'Economia ombra. Sulle perplessità espresse da Tajani riguardo alla manovra 'ho ...

Manovra : Conte - ridurremo debito - riforme già nel 2019 : Dovrebbe svolgersi domani in mattinata un altro incontro per definire ulteriori dettagli della Manovra economica. Secondo quanto si apprende e come annunciato anche dal vicepremier Luigi Di Maio al termine del tavolo sulla nota di aggiornamento al Def che si è appena concluso a Palazzo Chigi, domani si terrà il vertice con il premier Giuseppe Conte e la stessa squadra di governo che oggi pomeriggio ha fatto il punto sulla ...

Manovra finanziaria - Cottarelli avvisa il governo : "Servono tagli e riforme" : Il governo promette una "Manovra espansiva" per rilanciare la crescita. Ma l'economista Carlo Cottarelli mette in guardia: "Si cresce solo con tagli e riforme, non facendo più deficit" Audio Casalino, ...

Vertice sulla Manovra - Conte : 'Al via le riforme poi valuteremo l'impatto economico' : Il premier rilancia l'intesa tra Lega e M5s. Il Carroccio annuncia il via libera su quota 100 per le pensioni. Di Maio ribadisce che il reddito di cittadinanza riguarderà solo gli italiani anche se ...

Manovra - Lega : Tria ha preso atto volontà politica riforme : Roma, 21 set., askanews, - Il vertice di maggioranza che si è svolto a palazzo Chigi è stata 'una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni'. …