Manovra | la trattativa segreta con Bruxelles | così Lega | Savona e Tria possono fregare

Il governo tentenna e Tria riprende il controllo sulla trattativa per la Manovra : Il viaggio in Europa di Giovanni Tria , concluso con un rientro anticipato a Roma nella serata di lunedì, sembra aver prodotto un primo risultato nel dibattito interno sulla manovra . Il governo sarebbe pronto a impegnarsi per ridurre il rapporto deficit/pil dopo il primo anno, arrivando dal 2,4 al 2

Manovra - trattativa a oltranza sul deficit. Possibile accordo sotto il 2% : Di Maio indica il 'modello Macron', con lo sforamento tra costi e ricavi per reperire risorse per le riforme. Il premier Conte vede il ministro dell'Economia Tria e ragioniere dello Stato dopo le polemiche sui dirigenti del Tesoro -

Vertice su Manovra . Lega e M5s puntano a oltre il 2% : si apre trattativa sul deficit : ... il ministro per gli affari con il parlamento Riccardo Fraccaro, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, la sottosegretaria pentastellata all'economia Laura Castelli e il sottosegretario all'...

Manovra - trattativa in salita con l'Ue. Il governo punta sulle "opere sicure" : L'esecutivo porterà in Europa un piano per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Obiettivo: ottenere più flessibilità dall'Ue