Manovra | la risposta di Tria alla Ue |  «Fuori dal Patto per aiutare gli italiani più

La Manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Manovra - Moscovici : 'Nessun gioco politico contro l'Italia - aspettiamo una risposta' : Nessun giochino politico, nessuna scommessa contro l'Italia quale capro espiatorio. Solo la necessità di tenere i conti in ordine per il bene dell'intera Unione , non solo del singolo Stato. Il ...

Manovra - martedì la Commissione valuterà risposta dell'Italia. Moscovici : "Nessuna decisione presa" : Nella lettera consegnata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolinea Moscovici rispondendo ai giornalisti nel corso del punto stampa al termine della sua visita di due giorni a Roma, "non si ...

Manovra - Palazzo Chigi : risposta alla Ue entro lunedì come previsto : L'Italia risponderà alla lettera di richiamo dell'Ue sulla Manovra entro i tempi previsti, ovvero entro mezzogiorno di lunedì. E' quanto si apprende da Palazzo Chigi che sottolinea come, in questa ...

Lega "Nessun aumento Rc auto in Manovra"/ La risposta alle "accuse" del M5s: nuovo scontro dopo la manina: Lega "Nessun aumento Rc auto in manovra". La risposta alle "accuse" del M5s: nuovo scontro dopo la manina. Le due frange del governo si sfidano sull'assicurazione auto

La risposta di Di Maio alla lettera Ue sulla Manovra : Roma, 18 ott., askanews, - La lettera dell'Ue non sorprende il governo, 'ce l'aspettavamo', il governo è disposto a 'dialogare', ma 'non accettiamo ultimatum' e sarebbe bene che lettere analoghe ...

Manovra - Moscovici : non ho piano B - aspetto risposta Tria : Roma, 18 ott., askanews, - Nelle trattative sui Bilanci dei Paesi 'non voglio mai assumere il ruolo di poliziotto cattivo, non ho mai il piano B, ho solo un piano A che è restare insieme nella zona ...

Matteo Salvini - la risposta alla lettera Ue sulla Manovra : 'Non molliamo nemmeno se mandano le truppe' : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles, nella conferenza stampa col commissario ue Moscovici, auspicava ' il dialogo con l'Europa , pur partendo da posizioni diverse' dopo la lettera con cui lo stesso ...

Manovra - botta e risposta tra Di Maio e la giornalista : “Mi fa parlare?”. “Sì - ma cosa vuol dire? Non ha senso” : botta e risposta tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’ambasciata italiana a Berlino dopo l’incontro con l’omologo del governo tedesco, e una giornalista, che gli chiede conto della Manovra e dell’apparente scarsa fiducia di mercati e investitori nei confronti del nostro Paese. “Mi fa parlare, posso?” chiede Di Maio alla prima interruzione. Quando poi la giornalista interviene una seconda ...

Manovra - nuovo botta e risposta tra Salvini e Juncker - : Ancora polemiche con l'Europa. Il minsitro dell'Interno attacca: "Lui e Moscovici hanno rovinato Ue e Italia". La replica: "Spero non si trovi a raccogliere macerie"