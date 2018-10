MANOVRA ITALIA | TRIA RISPONDE A LETTERA UE Conte | “pronti a tavolo con Commissione ma

Cancelliere austriaco Kurz : Commissione Ue bocci MANOVRA Italia : Roma, 22 ott., askanews, - Il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha chiesto alla Commissione Ue di bocciare la manovra Italiana perchè Vienna non è disposta a pagare i debiti di altri Stati. 'L'...

MANOVRA - Tria all'Ue : 'Violiamo le regole per aiutare gli italiani' : ...dell'Italia né degli altri paesi dell'Unione europea - si legge nel documento - Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea'. ...

MANOVRA - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Conte : «Sì al dialogo - ma non si cambia» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

MANOVRA - lettera dell'Italia all'Ue Tria : scelte difficili ma necessarie : "Il Governo italiano e' cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di Stabilita' e crescita", così il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera di risposta alla Commissione Europea in merito ai rilievi mossi alla Manovra economica. Segui su affaritaliani.it

MANOVRA - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

MANOVRA - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

MANOVRA - Moscovici : Commissione non vuole crisi. Kurz : Ue bocci Italia - : Il ministro Tria ha inviato la lettera di risposta a Bruxelles. Il commissario agli Affari economici: "Il posto dell'Italia è al centro della zona euro, non all'esterno". Linea dura invece da Vienna, ...

MANOVRA - Moscovici avverte l'Italia : 'Deficit strutturale troppo elevato' : La Manovra italiana? Se la Commissione europea parla di 'deviazione senza precedenti non è certo per il deficit nominale, previsto al 2,4%, ma per il cosiddetto deficit strutturale, quello cioè che è ...

MANOVRA - lettera dell'Italia all'Ue Tria : "Scelte difficili ma necessarie" : "Il Governo italiano e' cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di Stabilita' e crescita", così il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera di risposta alla Commissione Europea in merito ai rilievi mossi alla Manovra economica. Segui su affaritaliani.it

MANOVRA - Italia risponde a lettera Ue : Conte-Tria “inaccettabili pregiudizi”/ Kurz “Commissione la bocci” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:56:00 GMT)

MANOVRA - Moscovici : conta anche spirito risposta Italia - no scontri : Roma, 22 ott., askanews, - La Commissione europea 'non vuole una crisi tra Roma e Bruxelles', ora è in attesa della risposta del governo sulla lettera di rilievi inviata la scorsa settimana sulla ...

Italia invia la lettera a Ue. Tria : 'MANOVRA non espone a rischi' : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia Italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", si legge nella missiva. Come si prevedeva nessun passo indietro da parte del ...

L'Italia risponde all'Ue : la MANOVRA non cambia : Lo assicura il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera inviata alla Commissione europea. 'Qualora i rapporti debito/Pil e deficit/Pil non dovessero evolvere in linea con quanto programmato ...

L’Italia risponde all’Ue : la MANOVRA non cambia : Il governo prende atto delle divergenze con Bruxelles sugli obiettivi di finanza e comunque si impegna a intervenire qualora il deficit dovesse superare gli impegni assunti. Lo assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria nella lettera inviata alla Commissione europea. «Qualora i rapporti debito/Pil e deficit/Pil non dovessero evolvere in linea...