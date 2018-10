Manovra | Italia risponde a lettera Ue | Conte-Tria “inaccettabili pregiudizi” Kurz

Manovra - Moscovici : Commissione non vuole crisi. Kurz : Ue bocci Italia - : Il ministro Tria ha inviato la lettera di risposta a Bruxelles. Il commissario agli Affari economici: "Il posto dell'Italia è al centro della zona euro, non all'esterno". Linea dura invece da Vienna, ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

Manovra - le «riforme» con cui l’Italia punta a convincere l’Ue : Per “tranquillizzare” Bruxelles, l’Italia insiste sugli effetti potenziali delle riforme che si accompagnano ai fondi aggiuntivi per gli investimenti: nuovo pareggio di bilancio degli enti locali, liberalizzazione dei servizi pubblici, semplificazioni amministrative e del Codice degli appalti, giustizia civile e fallimenti...