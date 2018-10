Manovra | Italia risponde a lettera di Bruxelles Attesa per reazione mercati dopo

Manovra - non solo Italia : le lettere negative della Ue sulle leggi di bilancio. I casi di Parigi - Madrid - Atene e Helsinki : Annunciata o meno, ricevere una lettera è sempre una piccola o grande emozione. In Europa devono esserne ben consapevoli, visto che da anni tra Bruxelles, Francoforte e capitali dei paesi euro è in atto uno scambio di missive vorticoso e di lettere è punteggiata la storia dell’unione monetaria. Le parole uscite dalla busta indirizzata al ministro Giovanni Tria, perentorie e insolitamente dure nei toni, hanno il sapore di uno schiaffo verbale ...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

M5S - si chiude Italia 5 stelle. Di Maio : spiegheremo la Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. 'La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole ...

Manovra - “piace al 59% degli italiani. Pace fiscale ok per elettori M5s. Misura più gradita? Taglio alle pensioni d’oro” : La legge di Bilancio 2019 presentata dal governo gialloverde piace alla maggioranza degli italiani. Il 59%, secondo il sondaggio a firma Nando Pagnoncelli realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Al di là della risposta dell’Unione europea, delle tensioni tra maggioranza e opposizioni e della reazione dei mercati, le opinioni degli italiani sulla Manovra sono sostanzialmente positive. Tra le misure bandiera del testo presentate dal ...

Italia 5 Stelle - Travaglio : “Se al Cdm non toglieranno condono da Manovra - vertici M5s verranno presi a pomodori” : “A chi dobbiamo credere tra Salvini e Di Maio? Ho l’impressione che entrambi stiano cercando di decidere chi debba perdere la faccia, quando probabilmente il Consiglio dei ministri ritirerà alcune delle cose più invereconde di questo condono“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la convulsa giornata di ieri, contrassegnata dai botta e risposta dei due vicepresidenti del ...

MOODY'S TAGLIA IL RATING DELL'ITALIA/ Declassamento a Baa2 - Boccia : "Governo cambi Manovra" : Moody’s TAGLIA il RATING dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana Boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Manovra - Moody's taglia il rating sull'Italia : L'agenzia di rating ha bocciato la Manovra. Una decisione legata a un cambio concreto della strategia di bilancio con un deficit significativamente più elevato delle attese e alla mancanza di una ...

Manovra - Moody's taglia rating Italia : 22.58 Moody's ha tagliato il rating dell'Italia a BAA3 da BAA2 con outlook stabile. Così l'agenzia di rating in una nota. La decisione di tagliare il rating al nostro Paese è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese". Manca inoltre,scrive Moody's, "una coerente agenda di riforme per la crescita", e ciò "implica" il prosieguo di una "crescita debole nel medio ...

Leopolda - Manovra - Renzi al governo : "Fermatevi - vostra incompetenza mette in pericolo Italia" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. L'ex premier dice al governo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Manovra : Moscovici - regole non stupide - sono state adottate anche da Italia : "E' un po' come nello sport. Si tratta - spiega- di un gioco di squadra. Ci sono regole e c'è anche un arbitro. Un po' come gli arbitri non è molto popolare ma bisogna rispettarlo. L'arbitro deve ...