Manovra | Di Maio | siamo nel giusto | non abbiamo nulla da temere

Manovra - Di Maio : “Ci danno degli scalmanati? Non usciamo né dall’euro né dall’Unione europea” : “I mercati vogliono più bene all’Italia di quanto ne vogliano i commissari europei“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Che ha ribadito: “Non vogliamo uscire né dall’euro né dall’Unione europea, sia chiaro per tutti. Ci dicono che siamo scalmanati? Hanno usato anche parole peggiori”. L'articolo Manovra, Di Maio: “Ci danno ...

Pensioni - Di Maio : “In Manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Di Maio : 'Manovra non si cambia' e mercati gli danno ragione : ... poi smentita, di inserirla nella lettera che oggi il governo italiano invierà a Bruxelles in risposta alla missiva - di fatto, una bocciatura - del commissario all'economia Pierre Moscovici. Intanto ...

Manovra - Di Maio : 'Spiegheremo a Ue ragioni del 2 - 4%'. Spread in calo - : Il vicepremier apre a Bruxelles nel giorno in cui il governo dovrà rispondere alla lettera di richiamo sulla Manovra . E assicura: "Con Salvini lealtà". Dai mercati risposte positive: in apertura il ...

Manovra - Di Maio pronto a dialogare : "Vogliamo restare nella Ue e nell'euro" : 'Noi nell'Unione europea e nell'Euro che vogliamo restare' . Nel giorno in cui l'Italia risponde all' Unione europea sulla Manovra economica bocciata dalla Commissione Ue , il vicepremier Luigi Di ...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023. Grillo sul palco con la "manina". Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023 Diretta. Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. «Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : “Spiegheremo la Manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : "Spiegheremo la Manovra all'Ue" : 'Dalla Germania vedo grande rispetto' 'Anche il fatto che il ministro dell'economia si sia visto con Moscovici e Conte ha avuto interlocuzione con tanti leader siano frutto di un lavoro di ...

M5S - si chiude Italia 5 stelle. Di Maio : spiegheremo la Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. 'La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole ...

Di Maio : spiegheremo bene Manovra a Ue : 15.51 Il governo invierà domani la lettera di risposta alla Commissione Ue sulla Manovra e il vicepremier Di Maio si augura "un lungo contraddittorio per spiegare bene quello che stiamo facendo e che porti a condividere obiettivi". Ospite a "In 1/2 Ora",Di Maio ribadisce che il governo "non vuole uscire dall' Euro e che non c'è un piano B".Aggiunge che si sta pensando a creare "un nuovo gruppo europeo e che a gennaio ci sarà un manifesto". Sul ...