Manovra | Di Maio pronto a dialogare | Vogliamo restare nella Ue e nell' euro

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023. Grillo sul palco con la "manina". Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023 Diretta. Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. «Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : “Spiegheremo la Manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

M5S - si chiude Italia 5 stelle. Di Maio : spiegheremo la Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. 'La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole ...

Di Maio : spiegheremo bene Manovra a Ue : 15.51 Il governo invierà domani la lettera di risposta alla Commissione Ue sulla Manovra e il vicepremier Di Maio si augura "un lungo contraddittorio per spiegare bene quello che stiamo facendo e che porti a condividere obiettivi". Ospite a "In 1/2 Ora",Di Maio ribadisce che il governo "non vuole uscire dall' Euro e che non c'è un piano B".Aggiunge che si sta pensando a creare "un nuovo gruppo europeo e che a gennaio ci sarà un manifesto". Sul ...

Manovra - Conte-Di Maio-Salvini : non ci sarà alcuna patrimoniale : "Non c'è nessuna volontà di fare una patrimoniale". Lo affermano sia il premier Giuseppe Conte sia i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini al termine del Consiglio dei ministri. Con la ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su Manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Manovra - Di Maio-Salvini su Moody's : avanti così - outlook stabile : ...scriveva che l'outlook è stabile perché "l'Italia dispone ancora di importanti punti di forza che controbilanciano l'indebolimento delle prospettive sui conti" e tra questi indicava "una economia ...

Manovra - vertice Conte-Di Maio-Salvini : 14.03 In corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio. L'incontro precede il Consiglio dei ministri che dovrà esaminare il decreto fiscale e la risposta alla lettera Ue sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del governo.