Manovra | Conte | ' Tetto massimo a 2 | 4% | disponibili a valutare contenimento'

'La Manovra non cambia ma siamo disposti al dialogo con l'Ue' - Conte - : Roma, 22 ott., askanews, - La manovra non cambia ma il governo italiano è disposto a dialogare con l'Ue: è quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla Stampa estera a ...

Manovra - Conte : "Se arriva una bocciatura valuteremo insieme all'Ue" : "Il 2,4% per noi è il tetto massimo che ci impegnamo solennemente a rispettare - assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando nella sede della stampa estera di Roma -. Siamo anche disponibili a valutare in corso di Manovra. Se dovessimo accorgerci che il trend della nostra economia non si adegua agli obiettivi programmati - assicura - adotteremo misure di Contenimento della spesa con sacrifici adeguati e corrispondenti perché ...

Manovra - Conte alla Stampa estera : “Siamo in Ue - non mettiamo in dubbio commissione. Disponibili a dialogo” : “Si era parlato di condono, capitali stranieri che tornavano dall’estero: no. La norma è più precisa e consente di integrare a chi ha fatto già una dichiarazione per il 30% di quanto già dichiarato fino a 100mila euro per anno, pagando un 20%”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la Stampa estera. “Abbiamo ribadito nella lettera che è stata spedita poco fa che noi siamo assolutamente in Europa, ...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023. Grillo sul palco con la "manina". Di Maio : spiegheremo Manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : “Spiegheremo la Manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...