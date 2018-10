Manovra con kit di pronto intervento

Manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la 'trattativa segreta' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...

Manovra - Confindustria : improbabile crescita Pil 1 - 5% in 2019 : Lo scenario di espansione dell'economia italiana dell'1,5% nel 2019 programmato dal governo nella Manovra appare assai improbabile.

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% 'contro' Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico

Pensioni - Di Maio : “In Manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Manovra - Conte : "Pronti al tavolo con l'Ue - ma no pregiudizi inaccettabili/ Tria risponde a lettera Moscovici : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"

Medici contro la Manovra : oggi stop agli straordinari : Giornate di tensione per il settore sanitario, con Medici e dirigenti pronti ad incrociare le braccia , per protestare contro l e decisioni contenute nel Decreto fiscale che sta prendendo forma in ...

Manovra - Meli vs Bifarini : “Lei è economista come Diego Fusaro è filosofo”. “Lei odia l’Italia - lasci il Paese allora” : Bagarre a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’economista Ilaria Bifarini sulla Manovra del governo gialloverde. Meli commenta: “Il governo andrà alle elezioni europee dicendo che quella è la loro Manovra e che se ne fregano di quello che dice la Ue, tanto non c’è una ricaduta immediata. Lo spread non arriverà a 500, ma ci sarà un progressivo strangolamento del Paese. Poi la ...

Manovra - Confindustria : la crescita si sta assottigliando : La crescita economica in Italia si sta assottigliando e per raggiungere l'1,5% di Pil nel 2019 bisognerebbe solo invertire rotta. Lo prevede il Centro Studi di Confindustria, secondo cui l'anno ...

Manovra - Conte : 'Tetto massimo a 2 - 4% - disponibili a valutare contenimento' : E ancora: 'Non siamo una banda di scalmanati - afferma il premier -, sulla Manovra abbiamo studiato a lungo, tutti i trend dell'economia e i suoi fondamentali e siamo arrivati alla consapevolezza che ...

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Conte : «Sì al dialogo - ma non si cambia» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Roma scrive a Bruxelles : "No rischi con Manovra" : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", aggiunge. Comunque il governo, prendendo atto delle divergenze con Bruxelles ...