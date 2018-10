Manovra | appello dell' Austria all' Europa | ' Bocciatela' Tria a Moscovici | ' Non si cambia'

Spread - la paura fa 400 : nervosismo nel governo. Savona : "Se ci sfugge lo spread Manovra deve cambiare". Salvini lancia l'appello a comprare i btp : La paura fa novanta, dice il proverbio. Oggi, con lo spread a questi ritmi, cioè oltre i 300 punti percentuali, si può ben dire che la paura fa 400. E' la soglia di allarme indicata da più fonti di governo alle prese con il braccio di ferro con l'Europa e i mercati sulla manovra economica. Ma se la paura si materializzerà e già ora di fronte alla 'bestia spread' che cresce, cosa farà la coalizione ...

Manovra - l’appello di Berlusconi al governo : “Fermatevi - fate male agli italiani e li impoverite” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel giorno del suo 82esimo compleanno lancia un appello al governo sulla Manovra: "Cambino le cose che hanno deciso, perché sono cose che fanno male all'Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani. Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico".Continua a leggere

Manovra - Berlusconi : “Fa male a italiani. Mi appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...

L'appello di Boccia sulla Manovra : «A Governo auguro di non fare danni» : Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando ad una tavola rotonda delle misure di politica economica in vista della manovra. «Quando

Manovra - l’appello di Tria : «Farò gli interessi della nazione - non di altri» : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

