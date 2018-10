Roma scrive a Bruxelles : "No rischi con Manovra" : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", aggiunge. Comunque il governo, prendendo atto delle divergenze con Bruxelles ...

Salvini avvisa Bruxelles : "La Manovra non si tocca" : Matteo Salvini segue la linea di Tria: la manovra non si tocca. Il vicepremier ha di fatto commentato così la risposta da parte del Tesoro all'Unione Europea con l'invio di una missiva che di fatto ribadisce gli obiettivi già indicati nel Def e fortemente criticati dall'Europa. Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: "No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi ...

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Conte : Manovra impostata ma pronti a dialogo con Ue. Kurz : Bruxelles la bocci : Poche ore prima che Tria inviasse la lettera a Bruxelles, la Commissione europea ha ribadito le sue perplessità sulla manovra 2019. Il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha messo in evidenza, in un'intervista a France Iter, che il governo italiano fa previsioni di crescita che «nessun economista fa...

Manovra - alle 12 le repliche dell'Italia a Bruxelles - : Occhi puntati sulla riapertura delle borse dopo il declassamento dell'Italia di venerdì da parte dell'agenzia Moody's. alle 12 a Bruxelles arriverà la lettera con cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria risponderà ai rilievi dell'Europa sulla Manovra che prevede un deficit al 2,4% del Pil. Il vicepremier Luigi Di Di Maio ha cercato di rassicurare i …

Manovra - Italia risponde a lettera di Bruxelles. Attesa per reazione mercati dopo downgrade Moody's : Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente ...

Bruxelles pronta a bocciare la Manovra italiana : l’Italia uscirà dall’euro? : Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana: l’Italia uscirà dall’euro? di Cesare Sacchetti Nella giornata di ieri giungono le parole del commissario UE al bilancio, Guenther Oettinger, che in maniera perentoria annuncia che l’UE respingerà la manovra italiana prima ancora di esaminarla nei contenuti. Poi il commissario, già noto in Italia per la famigerata frase sui “mercati che insegneranno a votare agli italiani”, ingrana una brusca ...

Manovra : ecco cosa deve cambiare il governo per avere l’ok di Bruxelles : Se il governo intendesse tendere una mano a Bruxelles dovrebbe correggere entro breve sia la previsione di crescita del 2019 al momento indicata all'1,5% sia il target del deficit che il governo ha fissato al 2,4% nel 2019, a fronte dello 0,8% previsto dal Def di aprile...

Manovra - Bruxelles vuole risposte entro lunedì. Austria : Roma mette tutti in pericolo : Poi c'è un'altra domanda politica e giuridica. Le regole non le ho stabilite io ma la Commissione". "Contrariamente a quello che leggo sulla stampa italiana non finirò a maggio, io ci sarò fino a ...

Manovra : ecco cosa succederà se Bruxelles la boccia : Il monito dell'UE all'Italia è arrivato puntuale con una lettera , in cui si avverte Roma della possibilità che la Commissione Europea rigetti la Manovra, varata lunedì 15 ottobre dal Governo Conte . ...

Manovra - Bruxelles bacchetta l'Italia : deviazione senza precedenti : Duro colpo per l'Italia da parte dell'Ue . In una lettera inviata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria , la Commissione europea ha mosso rilievi sulla Manovra , spiegando che il progetto di bilancio notificato dall'Italia presenta "una deviazione senza precedenti nella storia ...

Manovra - all'Italia lettera di richiamo da Bruxelles "Deviazione senza precedenti" : E' quanto si legge nella lettera inviata oggi dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia, Giovanni ...

