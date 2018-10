Maltempo | violenta bomba d’acqua e tornado a Capri | oltre 100mm di pioggia | situazione

Maltempo - violenta bomba d’acqua nel Catanese : auto colpite da detriti - traffico in tilt : Maltempo in Sicilia. Una improvvisa e violenta bomba d’acqua nel pomeriggio si è abbattuta sulla Statale che collega Catania e Gela, tra Palagonia e Scordia. In poco tempo sono venuti giù oltre 50 cm di pioggia. Le automobili in transito sono state colpite da detriti e sulla strada si è riversato fango.Continua a leggere