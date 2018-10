Maltempo sulla Campania | allerta meteo declassata | da arancione a gialla

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi.

Maltempo - bomba d'acqua sulla Catania Gela : Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Statale Catania Gela e precisamente tra Palagonia e Scordia. I detriti hanno colpito molte auto.

Maltempo in Sicilia - nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...

Torna il Maltempo sulla Campania : allerta meteo arancione dalle 22 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione su tutta la regione. dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono...

Maltempo Spagna - piogge torrenziali sulla Comunità Valenciana : case allagate e centinaia di richieste di soccorso [FOTO e VIDEO] :

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell'allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali

traffico rallentato in quattro punti della SS195 "Sulcitana" a Capoterra (Cagliari), località già colpita dall'alluvione del 10 ottobre scorso. Anas segnala traffico rallentato per allagamento al km 11,500 in località Maddalena Spiaggia, dal km 14,800 al km 14,590 in località Torre degli Ulivi, al km 23 in comune di Sarroch e al km 27,800 verso Pula.

Maltempo in Basilicata e nel materano : fiumi di fango sulla strada provinciale Cavonica [VIDEO] : Situazione difficile in alcune zone della?Basilicata dove le piogge persistenti e intense degli ultimi due giorni hanno provocato ingenti allagamenti e disagi.? Particolarmente critica la...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l'ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] :

Sono in fase di ultimazione i lavori di disgaggio del materiale instabile lungo la parete rocciosa a monte della strada Statale 1 Aurelia nei pressi di Ventimiglia che, a causa del passaggio dell'intensa perturbazione che ha colpito il ponente della Liguria nei giorni scorsi, aveva visto la chiusura dell'arteria stradale. Lo comunica l'assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone: "Gli interventi da

Un'incontro si è tenuto stamani a Villa Devoto, a Cagliari, tra il presidente della Regione sarda, Francesco Pigliaru, e l'amministratore delegato dell'Anas, Gianni Vittorio Armani: è stata espressa soddisfazione per l'azione rapida di ripristino in corso sulla SS195 tra Capoterra e Cagliari e vi è stato un confronto sulle partite aperte con l'Anas. Pigliaru è stato informato della imminente conclusione dei lavori

Qualche piccolo allagamento, ma fortunatamente nessuna vera emergenza, nel Savonese durante l'ondata di Maltempo di questa mattina. Nonostante la grande quantità d'acqua caduta in queste ore, sia nella prima fase temporalesca nella notte (61 mm l'ora sulle alture di Finale Ligure) sia nel corso della mattinata (alle 13 sul Colle del Melogno erano caduti quasi 300 mm), non si sono registrati problemi gravi. Qualche allagamento a

La statale Aurelia in località Grimaldi inferiore, nei pressi del valico di frontiera di Ponte San Luigi a Ventimiglia, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un masso che si è staccato da una parete rocciosa che costeggia la strada. L'incidente è la conseguenza del Maltempo che dalla scorsa notte sta interessando in maniera intensa il ponente ligure dove la protezione civile aveva diramato l'allerta rossa.