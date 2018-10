Maltempo | spettacolare doppia tromba marina in Calabria | zona Longobardi FOTO

Maltempo Giappone : temporale spettacolare e “fulmine a ciel sereno” su Tokyo [VIDEO] : Di tanto in tanto il meteo produce un fenomeno perfetto, da manuale. E a volte qualcuno lo cattura in maniera impeccabile. È quanto successo a Tokyo: un temporale da manuale catturato in un incredibile video in timelapse. Questo temporale ha mostrato una forma di Cumulonimbus capillatus incus, nubi del genere Cumulonimbus che hanno raggiunto il livello di stabilità stratosferica e che terminano con una caratteristica forma a incudine. Si tratta ...