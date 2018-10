Maltempo Sicilia | ripresa la circolazione ferroviaria sulla Messina-Siracusa

Maltempo Sicilia : temporale e grandinate nel Catanese - nessun danno : Nuovi temporali nella zona del Catanese negli ultimi giorni interessati da violente precipitazioni. La pioggia è caduta copiosa a Ramacca e a Raddusa ha anche grandinato. Secondo i primi accertamenti comunicati dai sindaci alla Protezione civile regionale non ci sarebbero danni a cose o persone. Per domani in Sicilia è stato lanciato una doppia allerta meteo, ‘gialla’ e ‘arancione’. L'articolo Maltempo Sicilia: temporale ...

Allerta meteo Sicilia : temporali e Maltempo per le prossime ore - criticità arancione : La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di Allerta meteo gialla e arancione per domani sia per il rischio idrico sia per il rischio idro-geologico. Con riferimento alle precipitazioni, il Bollettino prevede “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o ...

Maltempo : vertice a Palazzo Chigi su Sicilia - Di Maio in Comuni alluvionati : Palermo, 22 ott. (AdnKronos) - Il vice premier Luigi Maio insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei Comuni colpiti dall'alluvione di venerdì scorso e in quelli danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Non solo. Il Governo è pronto a

Maltempo - il presidente Musumeci : “Sicilia in ginocchio - Roma ci aiuti” : “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo ...

Maltempo Sicilia - geologi : il 15 % della popolazione è residente in aree ad elevata o media pericolosità idrogeologica e idraulica : Dopo il crollo del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 in Sardegna e i nubifragi che hanno portato distruzione nelle province di Catania e Siracusa, nuovamente il Maltempo ha messo in ginocchio l’isola. Tutti episodi che testimoniano il cattivo stato di salute e manutenzione delle infrastrutture in Italia e che rilanciano l’allarme dei geologi sulla fragilità idrogeologica del nostro Paese. “I terremoti, le alluvioni e tutti i ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : alberi caduti a Palermo - case evacuate e famiglia salvata a Piazza Armerina : Il Maltempo sferza ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Colpita pesantemente anche Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il Maltempo - in Sicilia famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...

Maltempo Sicilia : incidente stradale in provincia di Caltanissetta - 2 feriti : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse ore, il traffico è provvisoriamente chiuso sulla SS626 “Della Valle del Salso”, all’altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto: due persone sono rimaste ferite. Sul posto squadre Anas e di soccorso. L'articolo Maltempo Sicilia: incidente stradale in provincia di Caltanissetta, 2 feriti sembra essere il ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : numerose richieste di soccorso - decine di alberi abbattuti : Notte di Maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni relative ad allagamenti e ad alberi caduti in vari punti della città, che hanno messo a rischio auto e automobilisti e impedito in alcuni casi la circolazione (nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo). Ieri un violento temporale ha colpito il ...

Maltempo in Sicilia - situazione drammatica a Piazza Armerina : auto travolte - domani scuole chiuse : Un violento nubifragio si e’ abbattuto a Piazza Armerina, nell’Ennese, con un ‘fiume’ di acqua, fango, massi e detriti ha invaso diversi quartieri. La violenza della pioggia ha fatto crollare il muro di una casa con tre persone che erano rimaste isolate nell’abitazione e che sono state salvate dai pompieri. Cinque famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. Diverse auto sono state travolte. Una vettura ...

Maltempo : dalla Regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Maltempo in Sicilia - nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...