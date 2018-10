Maltempo Sicilia | alberi caduti a Palermo | case evacuate e famiglia salvata a Piazza

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il Maltempo - in Sicilia famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...

Maltempo Sicilia : incidente stradale in provincia di Caltanissetta - 2 feriti : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse ore, il traffico è provvisoriamente chiuso sulla SS626 “Della Valle del Salso”, all’altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto: due persone sono rimaste ferite. Sul posto squadre Anas e di soccorso. L'articolo Maltempo Sicilia: incidente stradale in provincia di Caltanissetta, 2 feriti sembra essere il ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : numerose richieste di soccorso - decine di alberi abbattuti : Notte di Maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni relative ad allagamenti e ad alberi caduti in vari punti della città, che hanno messo a rischio auto e automobilisti e impedito in alcuni casi la circolazione (nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo). Ieri un violento temporale ha colpito il ...

Maltempo in Sicilia - situazione drammatica a Piazza Armerina : auto travolte - domani scuole chiuse : Un violento nubifragio si e’ abbattuto a Piazza Armerina, nell’Ennese, con un ‘fiume’ di acqua, fango, massi e detriti ha invaso diversi quartieri. La violenza della pioggia ha fatto crollare il muro di una casa con tre persone che erano rimaste isolate nell’abitazione e che sono state salvate dai pompieri. Cinque famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. Diverse auto sono state travolte. Una vettura ...

Maltempo : dalla Regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Maltempo in Sicilia - nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - sopralluoghi Musumeci : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si rechera’ in alcune delle zone alluvionate nel Siracusano e nel Ragusano. Prosegue, nel frattempo – da parte dei tecnici della Protezione civile regionale e dei Comuni – il censimento dei danni nei territori colpiti dal Maltempo. Le ultime operazioni di soccorso hanno visto coinvolti elicotteri della Capitaneria di porto di Catania e dei Vigili del fuoco, per il recupero ...

Maltempo Sicilia : riaperte al traffico diverse statali : Ripristinata la viabilità lungo le strade statali colpite dalla violenta ondata di Maltempo che ieri ha interessato la Sicilia. riaperte al traffico, in entrambe le direzioni, le strade statali 417 “di Caltagirone” dal km 54 al km 59, nel territorio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, della 192 “Della Valle del Dittaino”, dal km 8 al km 43, tra le province di Catania e di Enna e della 114/dir “Della Costa ...

Maltempo Sicilia : militari dell’esercito a Scordia in soccorso alla popolazione : Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta” di Palermo si sta recando a Scordia in soccorso agli abitanti colpiti dall’alluvione. L’esercito è intervenuto già nelle prime ore dell’emergenza con altro personale della brigata, proveniente dal 62 reggimento fanteria di Catania, ai quali si affiancheranno oggi i guastatori del 4° reggimento, con gli mezzi speciali per il ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : nel Catanese ancora criticità a Palagonia - Scordia e Ramacca : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito ieri la Sicilia, si registrano ancora criticità nel Catanese, a Palagonia, Scordia e Ramacca. Sul posto squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania: pompieri stanno verificando, chiamata per chiamata, il permanere delle richieste di soccorso pervenute nella giornata di ieri. L'articolo Maltempo, alluvione in Sicilia: nel Catanese ancora criticità a Palagonia, ...

Maltempo - CNA : “Sicilia fragile e vulnerabile di fronte a eventi atmosferici eccezionali” : “In attesa della richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, a cui non faremo mancare il nostro apporto, si avvii l’iter per la sospensione o la dilazione di tutti i pagamenti dei tributi locali a carico delle imprese colpite dal violento temporale“: lo chiedono i vertici regionali della Cna a seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito ieri la parte orientale della Sicilia. “Non possiamo che ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Maltempo Sicilia - la testimonianza di un imprenditore agricolo : “La mia azienda è distrutta e ora rischio il fallimento” : L’esondazione del fiume San Leonardo ha distrutto la sua azienda agricola. Cento ettari coltivati ad agrumeti e limoneti in contrada San Leonardo Badiula, a Carlentini, nel Siracusano completamente sott’acqua dopo il violento nubifragio che nella notte ha devastato soprattutto le province di Siracusa, Catania e Ragusa. “La situazione è drammatica, gli alberi sono sommersi così come gli impianti – dice all’Adnkronos ...

Maltempo Sicilia : “Le Guide Aigae esprimono profonda solidarietà alle popolazioni siciliane colpite dall’alluvione” : “L’Aigae dal Meeting Nazionale in corso nel Parco Nazionale della Val Grande, esprime massima solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato la piana di Catania, Catania stessa, le zone del Calatino, Mineo e Palagonia. La strada che collega Caltagirone a Catania è stata in buona parte coperta da frane e completamente sommersa dall’acqua. E’ straripato il San Leonardo e anche il Simeto”. Lo ha dichiarato Violetta ...