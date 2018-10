MALTEMPO ROMA | GRANDINATA PARALIZZA STRADE Video | ultime notizie | scuole chiuse da nord

MALTEMPO - grandine a Roma : una scuola chiusa e traffico rallentato : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e ...

MALTEMPO a Roma - un metro d’acqua nella Capitale. Chiuse 6 stazioni metro - allagata la basilica di San Sebastiano : stazioni della metro allagate e Chiuse, automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto. È la situazione critica dovuta al Maltempo che si è abbattuto su Roma nel tardo pomeriggio di domenica 21 ottobre. Sono 6 le stazioni della linea A ad essere state Chiuse (Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro) e una della linea B (Pietralata). Chiusa anche la stazione Euclide della linea ferroviaria ...

MALTEMPO ROMA - V Municipio : interventi per allagamenti - una scuola chiusa : Il presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi ha reso noto che al Collatino la scuola media Valente, nel V Municipio di Roma, oggi è rimasta chiusa a causa della caduta di calcinacci, provocata dalla forte ondata di Maltempo delle scorse ore. “Il sottopasso di via Sansoni al di sopra del quale passa l’alta velocita’ e’ bloccato – spiega Boccuzzi -. C’e’ piu’ di mezzo metro di ghiaccio, a breve ...

MALTEMPO - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti, 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina: due persone, un ragazzo e una ragazza, Romani, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il MALTEMPO - in Sicilia famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...

MALTEMPO - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

L'Italia nella morsa del MALTEMPO : nubifragio a Roma - tromba d'aria a Milano : Roma: chiuse alcune stazioni della metro, automobilisti sui tetti delle macchine - A causa del maltempo sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono ...

MALTEMPO - l’aria fredda sfonda sull’Italia : vento furioso a Milano - grandinata shock a Roma - scuole chiuse a Napoli [LIVE] : L’Italia è stretta nella morsa del Maltempo provocato dalla prima vera ondata di Maltempo autunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’aria fredda ha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a ...

MALTEMPO - grandinata Roma : mezzo metro d’acqua in una famosa basilica storica della Capitale : Si e’ raggiunto quasi il mezzo metro d’acqua all’interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura sull’Appia, allagata a causa del violento nubifragio. Lo si apprende dalla polizia locale. L’allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l’acqua e’ entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale. La basilica di San Sebastiano fuori le mura e’ una delle basiliche ...

