Maltempo Roma | Ama al lavoro | ripristinati i cassonetti rovesciati

Maltempo a Roma - temporale e grandine : allagamenti e rallentamenti in tangenziale : Nubifragio e grandine ieri sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...

Maltempo - grandinata pazzesca a Roma : 6 salvataggi mozzafiato nella notte - bilancio è bollettino da guerra. Immagini spaventose [GALLERY] : 1/40 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Maltempo - il presidente Musumeci : “Sicilia in ginocchio - Roma ci aiuti” : “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo ...

Maltempo - grandine a Roma : una scuola chiusa e traffico rallentato : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e ...

Maltempo a Roma - un metro d’acqua nella Capitale. Chiuse 6 stazioni metro - allagata la basilica di San Sebastiano : stazioni della metro allagate e Chiuse, automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto. È la situazione critica dovuta al Maltempo che si è abbattuto su Roma nel tardo pomeriggio di domenica 21 ottobre. Sono 6 le stazioni della linea A ad essere state Chiuse (Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro) e una della linea B (Pietralata). Chiusa anche la stazione Euclide della linea ferroviaria ...

Maltempo Roma - V Municipio : interventi per allagamenti - una scuola chiusa : Il presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi ha reso noto che al Collatino la scuola media Valente, nel V Municipio di Roma, oggi è rimasta chiusa a causa della caduta di calcinacci, provocata dalla forte ondata di Maltempo delle scorse ore. “Il sottopasso di via Sansoni al di sopra del quale passa l’alta velocita’ e’ bloccato – spiega Boccuzzi -. C’e’ piu’ di mezzo metro di ghiaccio, a breve ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti, 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina: due persone, un ragazzo e una ragazza, Romani, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il Maltempo - in Sicilia famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

L'Italia nella morsa del Maltempo : nubifragio a Roma - tromba d'aria a Milano : Roma: chiuse alcune stazioni della metro, automobilisti sui tetti delle macchine - A causa del maltempo sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono ...

