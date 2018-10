Maltempo | rimandate le operazioni Ischia Clean Blitz per la tutela dei fondali marini

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) In riferimento all’operazione, gli interventi previsti per oggi si svolgeranno nelle giornate di domani, Martedì 23 Ottobre e dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre: ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. In programma la più imponente operazione didei, sotto la guida dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. L’obiettivo sarà quello di prelevare i rifiuti che potrebbero giacere sui. “Purtroppo a causa delle condizioni meteorologiche proibitive, leche inizialmente erano state programmate per oggi, le abbiamo rinviate alle giornate di domani e dopodomani. Dunque queiche avremmo dovuto trattare oggi – ha affermato Antonino ...