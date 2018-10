Maltempo | piano neve ad Avezzano | domande delle ditte entro il 30 ottobre

Maltempo in Calabria - Cia : serve piano straordinario manutenzione : Roma, 9 ott., askanews, - Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l'agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La ...

Maltempo Napoli : allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare : A Napoli , a causa del Maltempo , si sono registrati allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare , la nuova struttura ospedaliera cittadina del quartiere Ponticelli: le precipitazioni sono penetrate nella struttura, allagando i pavimenti del reparto di radiologia. La funzionalità della struttura non è stata compromessa, ma si sono registrati disagi, per medici e pazienti. Tra le possibili cause l’intasamento delle caditoie che ha ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 2.2 milioni per riparare i danni : Saranno 40 i cantieri che apriranno a breve, da Piacenza a Rimini, per far fronte ai danni causati da diversi episodi di Maltempo che si sono susseguiti nel corso di quest’anno in Emilia-Romagna. Sul piatto oltre 2,2 milioni che la Giunta regionale ha stanziato con un provvedimento per intervenire sulla sicurezza di fiumi e versanti, la sistemazione di argini e difese spondali, la riapertura della viabilita’ dove interrotta da ...