Maltempo oggi in tutto il Sud | allerta arancione in 5 regioni - Sky TG24

Maltempo - violenta bomba d’acqua e tornado a Capri : oltre 100mm di pioggia - situazione critica [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Maltempo Molise : brusco calo delle temperature e prima neve - oggi allerta arancione : L’arrivo del Maltempo, anticipato ieri dall’allerta meteo arancione della Protezione civile del Molise, ha trovato conferma: si registrano pioggia e vento su gran parte della regione, un brusco calo delle temperature e la prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo. A Campobasso si è registrata una minima di 6°C. L'articolo Maltempo Molise: brusco calo delle temperature e prima neve, oggi allerta ...

Maltempo : in Campania - pioggia e vento ma nessuna criticità : Notte di Maltempo su tutta la Campania con piogge abbondanti anche a carattere di temporale e vento, ma nessuna particolare criticità. L'allerta arancione aveva indotto i molti comuni di tutte le 5 ...

Meteo oggi : Centro-Sud nella morsa del Maltempo - rischio nubifragi : Meteo oggi - Attesa fase di intenso maltempo, rischio nubifragi su molte regioni. Meteo oggi - Un'intensa goccia fredda di origine artica sta interessando il Centro-Sud italiano apportando fenomeni...

Maltempo - oggi scuole chiuse a Napoli : 7.25 oggi saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Napoli. La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle 22 di ieri alle 22 di questa sera, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità Per tale situazione la Protezione civile del Comune di Napoli ha "provveduto ad adottare le procedure stabilite in siffatte circostanze".

Maltempo - pioggia e vento nel Pesarese : interventi dei Vigili del Fuoco : pioggia e vento forti in provincia di Pesaro Urbino, in particolare nelle zone di Pesaro e Fano, hanno causato la caduta di molti rami e piante sulla sede stradale, anche sulla superstrada tra Bellocchi e Lucrezia. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in varie circostanze per rimuoverli ed evitare pericoli per la viabilità. L'articolo Maltempo, pioggia e vento nel Pesarese: interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Emilia Romagna : pioggia e vento - danni a Bologna e provincia : Forti raffiche di vento e pioggia intensa hanno provocato danni e disagi a Bologna e in tutta la provincia. Alberi e rami caduti, pali della luce e finestre pericolanti, tetti e coperture divelte, cantieri e ponteggi abbattuti: dalle 16 sono stati tanti gli interventi dei Vigili del fuoco, numerose chiamate anche alle centrali operative di polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale. All’aeroporto Marconi non ci sono stati voli ...

Meteo - Maltempo in arrivo su tutta l’Italia : temperature giù di 10 gradi - pioggia e vento : Freddo e pioggia arrivano sull'Italia, dove è previsto un peggioramento delle condizioni Meteo, accompagnato da un sensibile calo delle temperature dovuto ad una ondata di aria gelida che spinge dall'Est Europa: ecco le regioni dove sono previsti temporali e neve.Continua a leggere

Meteo weekend : sabato sole - domenica nuvole e qualche pioggia. E da lunedì torna il Maltempo : Fine settimane abbastanza soleggiato e mite ma, la perturbazione che ci raggiungerà domenica sera, sarà accompagnata da un impulso di aria più fredda: il calo termico sarà sensibile ad inizio settimana specialmente a Sud e sulla Sicilia in particolare.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : 25 cm di pioggia - danni per centinaia di milioni : “Nelle Campagne della Piana di Catania la scorsa notte si sono abbattuti 25 centimetri di pioggia, creando una situazione surreale alimentata anche dall’esondazione di quattro fiumi che attraversano il territorio: il Gornalunga, Dittaino, Simeto e San Leonardo che hanno gettato sui terreni fango e detriti, non riuscendo a far confluire le acque a mare. I danni, sia alle produzioni che alle strutture, sono di parecchie centinaia di ...

Maltempo in Sicilia - disastrosa alluvione in Provincia di Catania : 200mm di pioggia nella notte - paesi e campagne invasi da acqua e fango [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo in Sardegna : notte di pioggia e allagamenti - mattinata con banchi di nebbia : Nuova notte di Maltempo in Sardegna, in particolare nell’area meridionale, dove i residenti hanno temuto gli effetti della pioggia: per fortuna non si segnalano particolari criticità questa mattina, a parte qualche allagamento e qualche banco di nebbia. Qualche allagamento si è registrato nella zona di Quartu, tanta pioggia anche a Cagliari e su altri centri dell’hinterland, ma non si registrano ulteriori disagi. Lungo la SS131 sono ...

Maltempo - in Sardegna pioggia e nebbia : ANSA, - CAGLIARI, 17 OTT - Una nottata di pioggia battente e una mattinata con qualche banco di nebbia, ma fortunatamente senza grossi problemi. Anche se i residenti dei comuni del Sud Sardegna ...

Maltempo Sardegna : notte di apprensione - tanta pioggia ma poche criticità : notte di apprensione nel sud Sardegna, per i residenti nelle aree colpite dall’alluvione della settimana scorsa che ha causato la morte di una donna, un disperso e almeno decine di milioni di danni. Precipitazioni anche intense si sono registrate nelle scorse ore, ma al momento non si segnalano particolari criticità. Nella parte meridionale dell’Isola è anche spuntato il sole, mentre il fronte freddo si sta spostando sul versante ...