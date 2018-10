Maltempo Molise | interrotti i collegamenti Termoli – Tremiti

Maltempo Molise : brusco calo delle temperature e prima neve - oggi allerta arancione : L’arrivo del Maltempo, anticipato ieri dall’allerta meteo arancione della Protezione civile del Molise, ha trovato conferma: si registrano pioggia e vento su gran parte della regione, un brusco calo delle temperature e la prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo. A Campobasso si è registrata una minima di 6°C. L'articolo Maltempo Molise: brusco calo delle temperature e prima neve, oggi allerta ...

Allerta meteo Molise : Maltempo arrivo - criticità arancione : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta ‘arancione’ da questa sera, e per le successive 24-36 ore, per criticità idrogeologica, temporali e mare mosso nelle zone Frentani, Sannio, Matese e Litoranea. Il bollettino meteo indica anche un’Allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica, temporali e vento forte nelle aree dell’Alto Volturno e Medio Sangro. L'articolo Allerta meteo Molise: ...

Maltempo - Coldiretti Molise : danni ingenti alle colture : Coldiretti Molise, a seguito dell’ondata di Maltempo sulla fascia costiera, ha chiesto all’Ufficio agricolo di zona (Uaz) di attivare il monitoraggio dell’area per individuare le zone e le colture danneggiate, al fine di quantificare i danni subiti dalle aziende agricole. Secondo una prima ricognizione effettuata dall’organizzazione degli agricoltori, le aree maggiormente interessate si trovano nei comuni di Guglionesi, ...

Maltempo Molise : la Regione chiederà lo stato di calamità naturale : La Regione Molise chiederà lo stato di calamità naturale a seguito dell’ondata di Maltempo che ieri ha colpito la zona costiera provocando numerosi danni. Lo anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura e Protezione civile, Nicola Cavaliere, che oggi ha preso parte a Roma al vertice convocato dal Dipartimento nazionale sulle proposte di modifica del Codice degli appalti in seguito a procedure di emergenza. “Si discute ...

Maltempo - nubifragi sulla costa in Molise : allagamenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...

Maltempo : il Basso Molise conta i danni : A seguito della “bomba d’acqua” che ha interessato ieri il litorale molisano ed in particolari i paesi dell’immediato hinterland costiero, si è verificato lo straripamento del torrente Sinarca. La Coldiretti Molise ha immediatamente avviato, attraverso le sue strutture presenti sul territorio, i controlli per verificare l’entità dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche. Stando alle prime ricognizioni, ...

Terremoto Molise - operatori turistici : preoccupazione per la stagione balneare dopo il Maltempo : preoccupazione da parte degli operatori turistici della costa molisana per le ripetute scosse di Terremoto che rischiano di compromettere il termine della stagione balneare: già dalla prima scossa della notte tra il 14 e il 15 agosto, sono state diverse le prenotazioni annullate. “Speriamo che non vi sia l’effetto paura perché il comparto è già alle prese con altre criticità, tra cui il maltempo“, affermano i dirigenti della ...

