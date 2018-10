Maltempo | in Campania | pioggia e vento ma nessuna criticità

Maltempo Campania : scuole chiuse in molti Comuni - forti piogge in tutta la regione : A seguito dell’allerta meteo emessa ieri dalla protezione civile regionale (valida fino alle 22 di oggi) le scuole sono chiuse in molti Comuni della Campania: in provincia di Napoli, oltre al capoluogo dove il sindaco Luigi de Magistris ieri sera ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, gli istituti sono rimasti chiusi a Pozzuoli, dove il Comune raccomanda anche di “limitare l’uso di strade soprattutto nei ...

Torna il Maltempo sulla Campania : allerta meteo arancione dalle 22 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione su tutta la regione. dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono...

Maltempo Campania : “Già operativa la commissione dell’Ospedale del Mare” : E’ stata nominata ed e’ gia’ operativa la commissione di indagine interna per cercare di fare luce sull’allagamento di alcuni reparti dell’Ospedale del Mare, a Napoli est. E’ quanto fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza. La commissione, “insediata ad horas”, dovra’ concludere la propria indagine entro il prossimo venerdi’, “producendo una ...

Maltempo Campania : 4 persone bloccate in auto - soccorse da imprenditore di Ercolano : Tanta paura ieri sera per 4 persone rimaste bloccate in auto all’uscita dell’autostrada Ercolano Scavi a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito Napoli e provincia: a soccorrerli è stato un imprenditore di Ercolano, Ciro Santoro, con esperienza nella Protezione Civile. Intorno alla mezzanotte Santoro ha notato la vettura bloccata in curva a causa della pioggia: dopo aver messo in sicurezza la sua auto, si è avvicinato ...

Maltempo Campania : forti piogge a Ercolano - allagamenti e strade chiuse : piogge torrenziali nelle scorse ore a Ercolano (Napoli): a causa di allagamenti sono state chiuse via Marittima, corso Umberto, traversa Ferrara e una parte di via Doglie. Nelle zone interessate da criticità sono al lavoro personale dell’Ufficio Tecnico e Vigili urbani insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. “E’ in atto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza la citta’ e le zone maggiormente colpite dal ...

Forte Maltempo in Campania : fango - smottamenti e crolli ad Ercolano per un nubifragio : Come previsto attraverso anche un'allerta meteo dedicata, Forte maltempo si è abbattuto fra la serata di ieri e la nottata in Campania, colpendo soprattutto la provincia di Napoli. Ingenti i danni...

Maltempo sul Tirreno - piogge torrenziali tra Lazio e Campania : Roma e Napoli sott’acqua - 100mm nel viterbese [LIVE] : Il Maltempo unisce l’Italia in questo primo Sabato di Ottobre 2018: piove da Nord a Sud un po’ in tutto il Paese, e le precipitazioni più abbondanti si registrano nelle Regioni centrali tirreniche, Lazio e Campania. E’ una giornata tipicamente autunnale: Roma e Napoli sono sott’acqua con temperatura ferma a +19°C in pieno giorno. Nel Lazio sono caduti 95mm di pioggia ad Anguillara Sabazia, 65mm a Viterbo, 57mm a Villa San ...

Maltempo Campania : allagamenti nell’Ospedale del Mare a Napoli : allagamenti a causa della pioggia nell’Ospedale del Mare, la nuova struttura nel quartiere Ponticelli a Napoli. L’acqua, caduta abbondante su Napoli durante la notte, ha raggiunto i pavimenti di alcune aree al piano terra dell’edificio, probabilmente a causa dell’ostruzione delle caditoie. Le attività dei reparti non hanno comunque subito ripercussioni. Il commissario ad acta per il completamento dell’Ospedale del ...

Allerta meteo Campania : forte Maltempo dalle prossime ore - rischio nubifragi : Allerta meteo Campania: intense precipitazioni in arrivo dal Mar Tirreno. Probabile fase di forte maltempo. La risalita della depressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi...

Maltempo : scatta allerta in Campania : ANSA, - NAPOLI, 5 OTT - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le ...

Maltempo - nuova allerta meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Torna il Maltempo in Campania e a Napoli : pioggia nel weekend : Un vortice ciclonico insiste a portare maltempo sulle due isole maggiori e al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dal pomeriggio e sera forti piogge con rischio di nubifragi si ...

Maltempo - freddo e vento : in Campania anno difficile per la produzione olivicola : In Campania l’annata olivicola 2018-2019 si preannuncia difficile, a causa dei danni del Maltempo: lo rileva Coldiretti regionale, alla luce delle verifiche sul campo che stanno effettuando i tecnici di Aprol, l’organizzazione dei produttori olivicoli regionali. Il clima pazzo ha colpito gli ulivi in due momenti: prima nella fase di fioritura e allegagione con un freddo fuori stagione, poi la scorsa settimana con un raffiche di vento ...

