Maltempo | il presidente Musumeci | “Sicilia in ginocchio | Roma ci aiuti”

: Il presidente Musumeci ha convocato d'urgenza il governo regionale per aiutare i comuni alluvionati - CataniaToday : Il presidente Musumeci ha convocato d'urgenza il governo regionale per aiutare i comuni alluvionati - gaetanopicc : RT @coldirettisicil: #maltempo - Presidente #Coldiretti Sicilia @fferreri76 'La vera calamità è l'incuria' - coldiretti : RT @coldirettisicil: Presidente @coldiretti al tg1 parla del #maltempo in Sicilia -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo inbuona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che daarrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo stesso dobbiamo prendere atto che il territorio siciliano non è stato mai sottoposto a una vera cura in termini di prevenzione. Il dissesto idrogeologico è ormai un cancro diffuso ovunque“: lo ha dichiarato oggi, a Palazzo d’Orleans, ildella Regione siciliana Nello. L'articolo, il: “Sicilia inci aiuti” Meteo Web.